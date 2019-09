Dijital medya imparatoru Zuckerberg iki çocuğundan hangisini bırakır?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg önceki gün resmi programda olmayan bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump ve bir düzine senatör ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşme ABD Başkanı Donald Trump tarafından atılan bir tweet ile dünyaya duyuruldu. Trump, Zuckerberg'ü ofisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söylerken görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019