Dijital medya imparatoru Zuckerberg iki çocuğundan hangisini bırakır?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg önceki gün resmi programda olmayan bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump ve bir düzine senatör ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşme ABD Başkanı Donald Trump tarafından atılan bir tweet ile dünyaya duyuruldu. Trump, Zuckerberg'ü ofisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söylerken görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Facebook'un blog sayfasında buluşmaya ilişkin yayımlanan mesajda ise yine görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Sosyal medya devi şu mesaj yayımladı: Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi.

TOPLANTIYI ZUCKERBERG İSTEDİ

İki tarafın da görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermemeleri soru işaretlerini daha da artırırken kapalı kapılar ardında ABD'li politikacıların Zuckerberg'ün üstüne sert bir şekilde gittikleri iddia ediliyor.

Bu iddiaları kuvvetlendiren açıklamalardan biri Cumhuriyetçi Senatör (Missouri) Josh Hawley'den geldi. AP'nin aktardığı açıklamaya göre Hawley Facebook'un kişisel verileri koruma konusunda güven vermediğini söylerken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Facebook çok konuşuyor. Artık hamle görmek istiyorum” diye konuştu.

Hawley, Zuckerberg'ün görüşmeyi talep eden taraf olduğunu ve buluşmanın ardından buna pişman olduğunu söylediğini aktardı. (Facebook'un sözcüsü bunun hakkında Business Insider'ın sorularını yanıtlamadı)

Trump'ın uzun süredir Facebook'la başı dertte. Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemesinin odak noktası olan Cambridge Analytica skandalı ve Muller Raporu'na kadar uzanan Trump-Rusya ilişkisi başkanın görevinden azledilmesini dahi gündeme getirmişti.

Trump ayrıca sosyal medya şirketlerini Cumhuriyetçi hesapların içeriklerini sansürlemekle ve kürtaj karşıtı grupların paylaşımlarını gölgede bırakmakla suçluyor.

Toplantıdan sızan bilgilere göre başını Missouri senatörü Hawley'in çektiği senatörler toplantıda Zuckerberg'e Instagram ve Whatsapp'i satması teklifinde bulundular. Facebook'un dijital medyada tekelleşmesi uzun süredir eleştiriliyordu. Facebook son 15 yıl içinde Whatsapp ve Instagram da dahil olmak üzere 70 şirketi satın aldı.

Zuckerberg ayrıca toplantıda Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner'la da bir araya gelirken Senato Yargı Komitesi üyeleriyle de buluştu.

Utah Senatörü Mike Lee toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Facebook'un Cumhuriyetçilere karşı olan tavrı, kişisel verilerin güvenliği ve tekelleşme iddialarının Zuckerberg ile yapılan toplantının omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Zuckerberg geçen sene kişisel verilerin ihlali ve Cambridge Analtiyca skandalı hakkında ABD'de senatoya ifade vermek için Washington'a gelmişti.

Adalet Bakanlığı, Federal Ticaret Komisyonu ve Meclis Yargı Komitesi sosyal medya şirketleriyle ilgili farklı farklı soruşturmalar yürütüyor. Farklı eyaletlerdeki savcılar ise Facebook'un sosyal medya üzerinde tekelleştiği iddialarıyla soruşturmalar yürütüyor.

Washington'daki buluşma Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner'dan Mark Zuckerberg tarafından bizzat talep edildi. Warner görüşmeye aracılık etmek istediğini çünkü Facebook'un söyleyeceklerinin kayda değer olduğunu ifade etti.

Warner toplantının sonunda Facebook'a kişisel verileri korumak için şirketin önlem almasını beklemeyecekleri mesajını verdiklerini söylerken devletin konuya yasalarla müdahil olacağını anlattı.

Sosyal medya şirketleri kişilerin beğenileri, okuma tercihleri, ve kişisel iletileri de dahil olmak üzere pek çok veriyi üçüncü parti şirketlere satıyor veya reklamda kullanıyor.

Sözün özü ABD hükümeti Facebook'a kancayı ciddi şekilde takmış durumda. Zuckerberg'ün kendini anlatmak için Washington'dan randevu istemesi kesilmesi muhtemel milyarlarca dolarlık cezadan korkusunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Zuckerberg’i zor bir tercih bekleyecek gibi, dijital medyanın kralı Instagram veya Whatsapp arasında bir tercih yapmak durumunda kalabilir…