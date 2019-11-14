Akfen GYO’nun kârı yüzde 133 arttı

Türkiye, Rusya ve KKTC'de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan Akfen GYO'nun 2019'un Ocak-Eylül ayı dönemindeki konsolide hasılatı geçen yıla göre yüzde 509'luk artışla 451 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin faiz amortisman vergi öncesi kârı ise yüzde 133 artışla 126,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

9 aylık finansal sonuçları değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu şirketin net aktif değerinin 800 milyon TL'ye dayandığına dikkat çekerek, “Sürdürülebilir gelirlerimizde artışın 2020 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2019 yılının ilk 9 ayında da finansal performansını arttırırken, imza attığı başarılı projelerle büyümeye devam etti. Akfen GYO, 2019'un Ocak-Eylül döneminde, geçen yıla göre yüzde 509'luk büyüme gerçekleştirerek, 451 milyon TL'lik konsolide hasılat elde etti.

Ankara'daki Bulvar Loft projesinin tamamlanması Akfen GYO'nun kârlılığına büyük katkı sağlarken, şirketin konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre %133 artış göstererek 126,8 milyon TL'ye ulaştı.

2,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Akfen GYO'nun 30 Eylül 2019 itibarıyla net aktif değeri 793,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirketin net faiz giderleri 83,31 milyon TL'ye, konsolide net borcu ise 1.247 milyon TL oldu.

OTELLERDEKİ OPERASYONEL PERFORMANS DA ARTTI

2019'un ilk 9 ayı sonuçlarına göre Akfen GYO'nun operasyonel performansında da artış meydana geldi. Buna göre Akfen GYO portföyündeki Türkiye’de faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı %69,6, Rusya’da faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı %60,1 ve tüm otellerin de 9 aylık ortalama doluluk oranı da %67,2 olarak gerçekleşti.

30 Eylül 2019 itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 36 Euro, Rusya’da faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 41 Euro ve tüm otellerin ortalama oda fiyatı da 37 Euro'ya ulaştı.

2019 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Sürdürülebilir gelirlerimizde artışın 2020 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.