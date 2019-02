AND Pastel’de kredi kampanyası

Kampanyayla AND Gayrimenkul, yüzde 1,69‘dan başlayan güncel konut kredi faizi ile 10 yıllık bireysel konut kredisine alternatif olarak, 5 yıllık kredide yüzde 0,59 faiz oranı uyguluyor. Böylece, 100 Bin TL değerindeki bir konut kredisinde aylık 1.950 TL ödemeyle 10 yılda 1,69 faiz oranı ile 234 Bin TL olan geri ödeme tutarı, aylık taksit tutarı değişmeden 5 yılda yüzde 0,59 faiz oranı ile 119 Bin TL'ye düşüyor.

100 Bin TL'lik konut kredisi baz alınarak hazırlanan örnek ödeme tablosuna göre, AND Gayrimenkul'ün bu ödeme modelinden faydalanan tüketiciler, 10 yıl yerine 5 yıl kredi ödeyerek, geri ödeme tutarlarında yaklaşık 120 Bin TL kar elde edebiliyor. Sadece anlaşmalı bankalarda ve sınırlı sayıda dairede geçerli olan kampanyada, aynı zamanda %20 peşin indirimi de uygulanıyor.

‘'Tüketicinin üzerindeki finansal yükü azaltıyoruz''

‘'5 yıl sizden 5 yıl bizden'' söylemiyle hayata geçirdikleri kampanya ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduklarını belirten AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, ‘'Özellikle geçtiğimiz yıl, aylık konut kredi faiz oranlarının %1'in üzerinde seyretmesi ve hatta %2 seviyesini aşması, banka kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler için konut alımını oldukça zorlaştırdı. Sektörel istatistikleri geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdığımızda banka kredisi kullanımı oranının, %35-40 seviyelerinden son 6 ayda %12 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Bu gerilemenin önüne geçmek için dönem dönem kamu bankaları öncülüğünde %0,98'e kadar inen faiz oranları uygulanmasına ve bizim de AND Gayrimenkul olarak bu kampanyalara destek vermemize rağmen tüketicinin üzerindeki finansal yükün hala tam anlamıyla hafiflemediğini görüyoruz.Tüketicinin üzerindeki bu yükü daha da hafifletmek ve yüksek faiz ortamında ev sahibi olma kararlarını ertelemelerini önlemek için faiz oranını anlaşmalı bankalarımız aracılığyla 0,59'a düşürdük. Tüketicilere 5 yılda tüm ödemelerini tamamlayabilecekleri bir model* geliştirdik. Böylece güncel faiz oranı ile tüketicinin 10 yılda ödemeyi planladığı aylık taksit tutarı ile 5 yılda tüm kredi tutarını ödemesini sağlayarak yeni evine hemen kavuşturuyoruz'' dedi.

AND Pastel'de Yaşam Temmuz 2018'de Başladı

Kartal'da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul'un ana ulaşım akslarından E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. İçerisinde okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel'de yaşam Temmuz 2018'de başladı. Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, Sign of the City- ‘Türkiye'nin En iyi Konut Projesi' ve European Property Awards – ‘Avrupa'nın En iyi Peyzaj Mimarisi' de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.