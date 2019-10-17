Antwell görücüye çıktı

Antwell'in yaklaşık 150 milyon lira yatırımla üzerine inşa edildiğini belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, projenin kasım ayı itibariyle kapılarını açacağını söyledi.

Dün Antwell'de gazetecilerle bir araya gelen Okay, projenin 158 daire ve 13 ticari üniteden oluştuğunu bildirdi.

Şehir merkezinde sağlıklı yaş almayı hedefleyen, yalnız kalmak istemeyen kitleyi hedeflediklerini ifade eden Okay, “Stüdyo; 1+1 ve 2+1 olmak üzere üç farklı daire seçeneğimiz var. Acıbadem Sağlık Grubu'nun hizmet vereceği projemizde satış yerine kiralama yoluna gidiyoruz. 3 bin 500 ile 7 bin 800 lira arasında değişen kira bedelleri var. Aidatlar ise alınacak hizmete göre 1300 lira ile 1900 lira arasında farklılık gösteriyor” dedi.

Antwell sakinlerinin diledikleri zaman faydalanabilecekleri ortak sanat, mutfak, dans atölyeleri, sinema odası, kütüphane, hobi bahçesi ve oyun salonu gibi sosyal alanlara sahip olduğunu kaydeden Okay, spor tesisleri, spa, sauna, masaj, estetik ve bakım odalarının da projede yer aldığını söyledi.