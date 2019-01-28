Atlı Spor Kulübü’nün imar planları kurula takıldı

Boğaziçi alanında kalan Atlı Spor Kulübü 1956 yılında 39 bin 635 metrekarelik arazi üzerinde kuruldu. Arazi 1970’lerin başlarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Şu an Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki arazi üzerinde bulunan Atlı Spor Kulübü'nün binaları, mevcut planlarda yapılaşmaya dair hüküm bulunmadığı için ruhsata bağlanamadığından parselde İBB tarafından plan çalışması başlatıldı. Mevcut binaların plana aktarılmasını sağlayan ve binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde yapılaşma hakkını 0.50'den 0.70 çıkaran plan düzenlemesi 14 Aralık 2016 tarihli İBB Meclis oturumunda kabul edildi. Yeni plana ilişkin o dönem hazırlanan komisyon raporunda İBB birimlerinin itirazları da yer almıştı. Toplam inşaat alanının 2 kat artırıldığı, dikey bir yapılaşmanın ortaya çıkabileceği, Boğaziçi siluetinin olumsuz etkilenebileceği uyarıları yapılmıştı.

KORUNAN ALANDA YAPILAŞMA ARTIŞI

Uyarılara rağmen İBB Meclisi'nde 14 Aralık 2016 tarihinde plan değişikliği uygun bulundu ve yasa gereği değerlendirilmek üzere koruma kurullarına gönderildi. 2 yıl sonra kurul kararları İBB'ye ulaştı. İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 28 Eylül 2018 tarihli kararı ile plan değişikliği teklifini uygun bulmadı. Kurul kararı, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumunda gündeme alınan kurul kararında, teklifin gerekçesi olarak parselde bulunan spor tesisi ve ticari binaların mevcut planlarda yapılaşmaya dair bir hüküm bulunmadığından ruhsata bağlanamamasının gösterildiği ancak teklifle yapı yüksekliği ve taban alanı kullanımlarının belirlenmediği kaydedildi. Mevcut binaların emsal değerinin 0.50 olmasına rağmen yıkılıp yeniden yapıldığı takdirde emsal değerinin 0.70 olmasının teklif edildiği, dolayısıyla parselin korunan alan niteliği ve spor alanı kullanımına rağmen yapılaşma artışı olduğu tespit edildi. Plan çizim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne uygun olmadığı da belirlendi. Bu gerekçelerle plan teklifi uygun bulunmadı. İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu da İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Komisyonu kararı gereği plan teklifini uygun bulmadı. Oybirliği ile planın uygun olmadığına karar verildi.