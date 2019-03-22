Başkan adayının kaçak binası yıkılacak

Hükümetin imar affına yönelik çıkarttığı yasa sonrası Türkiye’nin bir çok yerinde kaçak yapılaşmada artış oldu. Tatilcilerin göz bebeği olarak bilinen Ayvacık bölgesinde imar affı adı altında bir çok kaçak yapı tespit edildi. Bu yapılardan biri ise büyüklüğü ile bu kadar da olmaz dedirtti.

BAŞKAN ADAYINA AİT ÇIKTI

Kösedere Köyü’nde bulunan devasa kaçak yapının Çanakkale Bağımsız Belediye Başkan adayı İlyas Terzi’ye ait olduğu ortaya çıktı. Terzi, yapının ruhsatlı olduğunu ve imar affından faydalandığını açıkladı.

Öte yandan konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan yetkililer, böyle bir af durumun söz konusu olmadığını, ayrıca yapının yıkılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını söylediler.

Yapının fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir çok vatandaş duruma tepki gösterdi.