Bir yılda 4 bin 579 inşaat şirketi kapandı

Ekonomideki türbülansın en fazla etkilediği sektörlerden biri olan inşaatta kan kaybı sürüyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak kamunun büyük ölçekli altyapı projeleriyle büyüme sağlayan sektörde kapanan işletme sayısı hızla artıyor.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanı, yol-köprü-tünel, sağlık tesisi gibi projeler sektöre ivme katarken, ticari hayattaki yavaşlama küçük ve orta boy işletmeleri olumsuz etkiliyor.

TOPLAM SAYI 60 BİNE DAYANDI

SÖZCÜ’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Haziran 2018 – Haziran 2019 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde 207'si anonim, 959'u limited, 3 bin 413'ü şahıs olmak üzere inşaat sektöründe bina yapım işi alanında faaliyet gösteren toplam 4 bin 579 şirket kapısına kilit vurdu. Müteahhitler son bir yılda faaliyetini sonlandıran sektörler arasında ilk sırada yer alırken, verilerin yayınlanmaya başladığı Ocak 2010’dan Haziran 2019'a geçen sürede kapanan inşaat şirketi sayısı ise 59 bin 440 oldu.

NAKİT SIKINTISI ÖNE ÇIKTI

Döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmeler sektörde maliyetleri yukarı çekerken, nakit akışında zorlanan firmalar faaliyetlerini sonlandırma yolunu seçiyor. En fazla giriş çıkışın olduğu sektörlerden biri olan inşaat sektöründe, küçük ölçekli, teknik birikimi sınırlı ve profesyonellik bakımından eksiklikleri bulunan şirketlerin faaliyet göstermesi, sektörde gelişim ve katma değer potansiyelini de sınırlıyor. Artan konut stoku arz ve talep arasındaki dengesizliği ortaya koyarken, satışlardaki düşüş de gayrimenkul ticareti yapan ve aracılık eden firma sayısının azalmasına neden oluyor.