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Bodrum’da 8 proje mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, Sözcü'nün gündeme getirdiği Bodrum’daki tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 8 projenin durdurulduğunu açıkladı.

15:23 -
Haberler Emlak
Bodrum’da 8 proje mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum’da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Sözcü’nün gündeme getirdiği Bodrum Gündoğan’daki tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 8 projenin durdurulduğunu açıkladı.

(Ayrıntılar geliyor)

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Son güncelleme: android-time 15:26 20.08.2019
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