Bodrum’da kaçak yapı incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili 1 aylık bir süre tanımıştı.

Bakan Kurum, Bodrum kıyılarında yaptığı incelemede, bin 611 konut ve 4 otel inşaatının imara aykırı bölümlerinin yıkılması için proje sahiplerine tebligat yapılmasını istemişti. Sürenin dolmasının ardından Bakan Kurum bugün yine aynı bölgede hem denizden tekne ile hem de karadan imara aykırı binaların son durumunu görmek için Bodrum'a geldi.

Kurum burada yaptığı açıklamada, “Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı.” dedi.

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi’ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bodrum’da kaçak yapılarla mücadele süreci başlatılmış, tespit edilen imara aykırı projeler mühürlenmişti. Mühürlemenin ardından imara aykırı proje sahiplerine ilgili belediyeler kanalıyla yıkım tebligatları gönderildi. Gönderilen tebligatlar sonrası en fazla dikkat çeken projelerden birisi olan Türkbükü ve Gündoğan Mahallesi arasında yer alan The Bo Viera projesinin kule asansörü yıkılmıştı.

Bakanlık yetkililerince bugüne kadar Bodrum'da Göltürkbükü, Gümbet, Gündoğan, Gölköy, Yalıkavak ve Yalıçiftlik mahallelerinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin konut ve birçok otel projesi Bakanlığın sahadaki görevlileri tarafından incelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı projeler için verilen bir aylık sürenin dolmasının ardından geldiği Bodrum'da tekne ile bu projeleri tekrar incelemeye aldı. Bakan’ın şu anda Bodrum programı devam ediyor.