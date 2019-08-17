Bodrum’da tartışılan proje için yargı devam dedi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde tartışılan The Bo Viera projesi için yargı devam kararı verdi. Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'nin şirketi Besa Grup'un sahibi olduğu 330 villa ve bir otelden oluşan proje Göltürkbükü Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi sınırında denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide hayata geçiriliyor. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. Projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Besa Grup karara itiraz etti ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı iptal etti.

‘PROJEMİZ YASALDIR'

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuyla ilgili SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı. “İnşaatımızın kaçak olduğu ifade ediliyor. Bodrum Belediyesi'nden yapı ruhsatlarımızı aldık. İnşaatlarımız kanunlara uygun. İtirazlar üzerine konu yargıya taşındı, yargı da lehimize karar verdi.” Kaba inşaat nedeniyle yapılaşmanın yoğun göründüğünü savunan Bezci, “4 bin ağaç dikeceğiz. Peyzaj düzenlemesinden sonra görüntü daha farklı olacaktır” diye konuştu. Bezci, 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projenin inşaatına devam edeceklerini kaydetti.

İNŞAAT BİTİNCE BÖYLE OLACAK

The Bo Viera projesi, 330 villa ve rezidans, 1.2 km. sahili ve 85 odalı oteli ile Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor.

İlk etap, 2020 yılı sonunda teslim edilecek. Turizm bölgelerinde 15 Mayıs-15 Ekim arasında inşaat yasağı var. 15 Ekim'den sonra söz konusu projede inşaat çalışmalarının yeniden başlaması bekleniyor.

Başkan ‘vahşi yapılaşma' dedi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dağlarımızı, tepelerimizi, bitki örtümüzü, denizimizi ve dolayısıyla yaşam hakkımızı katleden bu tür vahşi yapılaşmalara artık hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bodrum sahipsiz değildir” dedi. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Koordinatörü Rezzan Şebin The Bo Viera projesi için “İki yıldır STK ve çevreciler olarak uğraş veriyoruz. Kamu davası açıldı, inşaat durduruldu. Doldurulan alan üzerinde ev tanıtımı yaptılar. Bodrum Belediyesi müdahale etti olmadı” diye konuştu.