Emlak Konut satışları hedefin altında kaldı

Emlak Konut GYO projelerinde Ocak – Haziran döneminde 907 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirirken bu satışlardan 1 milyar 568 milyon TL satış geliri sağladı.

Şirket yılın ilk yarısında 2.44 milyar TL satış geliri hedeflemişti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda dün açıklanan satış geliri rakamı hedefin yüzde 65'ine ulaşılabildiğini gösteriyor. Sene başında ilk 6 ayda 320 bin metrekarelik bağımsız bölüm satışı hedefleyin Emlak Konut, bu bu hedefin ise 163 bin metrekaresine erişebildi.

Yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları, maliyetlerdeki artışın konut fiyatlarını yukarı çekmesi ve satın alma gücündeki gerilemenin Emlak Konut'un satış hedeflerinin tutturmasında etkili oldu.