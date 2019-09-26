En yakın deprem toplanma alanı nerede?

İstanbul'da son yıllarda toplanma alanları olarak belirtilen geniş arazilere AVM ve rezidans inşaatları yapıldığı biliniyor.

Bu nedenle her deprem sonrasında, “olası bir afette” milyonlarca insan nerede toplanacak” sorusu gündeme geliyor.

Uzmanlar, 1999 depreminden sonra İstanbul'da 496 afet toplanma alanı belirlendiğini ve bu sayının 77'ye düştüğünü açıklamıştı.

ERDOĞAN: ONBİNLERCE TOPLANMA ALANI VAR

Deprem sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyu gündeme getirdi.

Erdoğan, “”İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD’ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir.”

E-DEVLETTEN SORGULANIYOR

AFAD'in internet sitesinde ise toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabildiğini belirten bir açıklama bulunuyor.

e-devlet'e “afet toplanma alanı” diye arama yaptırılıp, çıkan sayfaya ikâmetgah bilgileri girildiğinde, toplanma alanları gösteriliyor. Yapılan sorgulamada, mahallerdeki parklar, küçük bahçeler ve camiler deprem toplanma alanı olarak görünüyor.

MAHALLELİ PARKA SIĞMADI

Uzmanlar deprem toplanma alanlarının , üzerinde konteyner ve çadırların kurulabileceği elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabileceği büyük ve geniş alanlar olması gerektiğini ifade ediyor.

Bugünkü depremin ardından Güngören'deki afet toplanma alanı olarak görünen bir parktan gelen görüntüler tabloyu ortaya koyuyor.