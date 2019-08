Erdoğan’ın okul arkadaşının 1 milyar dolarlık projesi mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada toplam bin 611 konut ve 4 otelin yer aldığı 8 projenin durdurulduğunu duyurdu.

İmar planlarına ve yapı ruhsatlarına aykırılıkları bulunan projelerin ünite adetini verip isimlerini paylaşmayan Kurum, “ Bu imara aykırılıkların giderilmesi için ilgili firmalara bir ay süre verilmiştir. Bu bir aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıkları giderecekler, gidermemeleri durumunda namı hesaplarına resen Bakanlık olarak, valilik, kaymakamlık eliyle de biz imara aykırılıkları gidereceğimizi buradan tüm vatandaşlarımıza iletmek isterim. Bu çerçevede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8, 32 ve 42’inci maddeleri gereği durdurma, yıkım ve para cezası işlemleri verilmiş ve ilgililer hakkında da Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesi gereği işlem yapılacak” dedi.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre durdurulan projelerden biri de Tay Group'un Four Seasons Resorts and Private Residence projesi. Tay Group'un Yalıçiftlik'te 1 milyon metrekarelik alana kuracağı Four Seasons Bodrum’un 2020 yılında açılması planlanıyordu. 1 milyar dolara yatırım değerine sahip projede 125 odalı otel ile 400 villa yer alacak.

İstanbul'daki Four Seasons Sultanahmet ve Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’un da sahibi olan Tay Gruop'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim.

ERDOĞAN “KÜSTÜM KONUŞMUYORUM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı olan Mesut Toprak, Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti.

Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu. Fatih'te bulunan okulun binası yıkılarak Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla yeniden inşa edildi. 2017 yılında hizmete açılan yeni okul binasının müteahhidi Mesut Toprak'tı. Erdoğan'ın aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Toprak ile yıllar sonra yan yana ilk kez burada birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. 29 Eylül 2017'de İmam Hatip Lisesi'nin yeniden hizmete açılışı nedeniyle düzenlenen tören iki arkadaş arasında buzların da tamamen eridiğinin göstergesi oldu. Toplam 60 milyon lira bedelle inşa edilen okul, ertesi gün gazetelere “Küsleri okul barıştırdı” yönüyle haber oldu.