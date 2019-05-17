Eve faiz darbesi… Konut kredisi faizi evden pahalı! Son dakika haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 2019 yılı nisan ayı konut satışı verileri dün açıklandı.

Ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 oranında azalarak 84 bin 303 oldu.

Faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar bankalardan kredi almak yerine inşaat firmalarına senetle borçlanmayı veya peşin alım yapmayı tercih ediyor. Bu tutum, rakamlara da yansıyor.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 61 düşüşle 10 bin 793 adet de kaldı.

Kredili satışlardaki düşüş ocakta yüzde 77.2, şubat ayında yüzde 68.2, mart ayında yüzde 30.6 olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye'de 340 bin 806 konut el değiştirirken, bu evlerin sadece 48 bin 982 adedi konut kredisiyle satın alındı.

2018 yılının aynı döneminde Türkiye genelinde 406 bin 964 konut satılırken, bunların 117 bin 292'si banka kredisiyle el değiştirmişti.

BİR EV PARASI DA BANKAYA…

Son dönemde yeniden yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor.

250 bin liralık birikimi olan ve 500 bin lira değerinde daire satın almak isteyen bir aile, bir ev parası kadar da faiz ödüyor. 250 bin lira konut kredisi kullanıldığı taktirde bankaya yapacağı toplam ödeme aylık faiz oranına göre 552 bin lira ile 777 bin lira arasında değişiyor.