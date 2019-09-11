Galatasaray’a Kemerburgaz ve Florya şoku

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi’ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek’in açıklamalarına yanıt verdi.

Dursun Özbek döneminde başlayan Riva ve Florya projelerinden beklenenlerin gerçekleşmediğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başkanımız Dursun Özbek, Riva ve Florya’nın Galatasaray’ı kurtaracağını, kurtarma projesi olduğunu ama yönetimimizin bunu doğru yönetmediğini ifade etti. Gerçekler acıdır. Riva ve Florya’yı 1 milyar lira tahmini bedelle yaptık. Genel kurulda ben oy vermedim, salonu terk ettim. Benim görüşüm Riva ile Florya’nın ayrılmasıydı. ‘Florya’yı neden taşımadınız? Florya’yı bir an önce taşıyın’ diyor. Florya ihalesini alan müteahhit de hem bizi hem de gidebileceği her kapıyı zorluyor. Biz de çıkmak istiyoruz. Hizmette süreklilik nedeniyle eski yönetimin yaptıklarını onaylamasak bile sürdürmek durumundayız. Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a geçmek için elimizden geleni yaptık. Bakanlık, Emlak Konut, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eyüp Kaymakamlığı ve Eyüp Belediyesi nezdinde bu kişinin çıkması için her şeyi yaptık.”

Florya’nın yerine alınan Kemerburgaz arazisindeki maden ruhsatının çıkardığı sorunlara değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Eski yönetim acaba Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken bir gün gidip oraya baktı mı? 40 metre kot farkını bıraktık, orada maden ruhsatı olduğunu, maden ruhsatı hak sahibinin ne gibi haklara sahip olduğunu biliyor mu? Devletimiz ve hükümetimiz bize çok yardımcı oldu. Enerji Bakanından, Çevre Bakanına kadar bütün ilgili kurumlar ayağa kalktı. Komisyon kurup meseleyi hallettik. Başbakanın imzasına gidecekti. Fakat Başbakanlık gitti, yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi geldi. Mücadeleyi bırakmadık. Yasanın değişmesi için mücadele verdik. Galatasaray’ın gücü buna da yetti. Yasayı da torba kanuna sokma becerisi gösterdik. Maden sahibi, önceki hafta yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet de hukuka uymak zorunda. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl… Ne kadar süreceğini bilemiyorum.”

Mustafa Cengiz, Florya’dan çıkmalarının mümkün olmadığını anlatarak, “Sayın Bakan ve Sayın Emlak Konut Genel Müdürü ile konuştuk. İki yıl içinde Florya’dan çıkmamız gerekiyordu ama biz çıkamıyoruz. Hukuksal süreç nedeniyle çıkamayız. ‘Para yok.’ diye bir ifade kullanmadım. Daha mülkün zilliyetini ele geçiremedik ki yatırımı düşünelim, plan ve proje yapalım. Biz, ‘Çıkamıyoruz. Sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım. Galatasaray’dan ekstra kuruş para çıkmayacak şekilde Florya’yı geliştirelim. Sadece Riva’yı revize edelim.’ dedik. Sözlü mutabakat sağladık. Bugün toplanacaktık ama divan toplantısı nedeniyle erteledik. Görüşmeler devam ediyor.” diye konuştu.

FLORYA PROJESİ

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'da yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63 bin 230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket Payı gelirinin yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacaktı.