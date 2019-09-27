Galatasaray’a Riva ve Florya’dan kötü haber

Emlak Konut GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla taraflar arasında 2016'da imzalanan protokollerin feshedildiği duyuruldu.

Emlak Konut GYO KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir.”

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Kulübün Florya projesinden 237 milyon 845 bin TL, Riva projesinden ise 761 milyon lira kazanması bekleniyordu.