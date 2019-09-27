Galatasaray’ın Florya projesi tasfiye edildi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Florya'da bulunan spor tesisi üzerinde arsa satışı karlığı gelir paylaşımı yoluyla hayata geçirilecek projenin tasfiye edildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yerine yapılacak konut projesi nedeniyle Kemerburgaz’a taşınması bekleniyordu. Ancak, kulübe tahsis edilen arazideki hukuksal sorun nedeniyle taşınma işlem gerçekleştirilemedi ve Florya tesisleri boşaltılamadı.

FLORYA PROJESİ

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'da yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı.

63 bin 230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti.

Şirket payı gelirinin yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacaktı.