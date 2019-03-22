Gayrimenkulde global işbirliği

Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Londra merkezli Türk girişimi GRED (Global Real Estate Development) dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank ile iş birliği gerçekleştirerek inovatif projesi The Global Showcase'i (Global Vitrin) 22 Mart Cuma günü Four Seasons Bosphorus'da düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

GRED Kurucusu ve CEO'su Meltem Türker, Knight Frank Almanya ve Amerika Ülke Direktörü Claire Locke, Ziegert Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Carsten Bartmann ve VMPK Rechtsanwalte Berlin Avukatı Volker Mauch'un katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında iş birliğini kapsamında Almanya'daki gayrimenkul fırsatlarına değinildi.

GRED Kurucu ve CEO'su Meltem Türker de, “The Global Showcase” (Global Vitrin Projesi) ile dünyanın en iyi yatırım şehirlerini önce masaya yatırdıklarını, o şehirlerdeki farklı segment ve gelir gruplarına yönelik en iyi konut projelerini globalde araştırıp elediklerini ve en son etabında Türk yatırımcısına sunduklarını kaydetti.

Türker, düzenledikleri urbanLAB konferansları ile de hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıyı, projeler ve pazar ile ilgili global arenadan oyuncular ile bir araya getirdiklerini, yasal, finansal ve operasyonel yönetim konularında A'dan Z'ye bilgilendirdiklerini söyledi.

Knight Frank Türkiye Raporu

Knight Frank'in sektörde çok yakından takip edilen PIRI 100 Endeksi 2019 verilerine değinen Meltem Türker, yeni raporun, Türkiye gayrimenkul piyasasının global arenada önemini hala koruduğunu gösterdiğini ifade etti.

Dünyadaki lüks konut projeleri içinde Türkiye'nin geçmiş yıllara oranla bir parça gerilemesine rağmen, en gözde yerleşim merkezleri Bodrum ve İstanbul'un hala ilk 100 kent arasında yer aldığına dikkat çekti. Meltem Türker, “Rapora göre, 1 milyon dolara Londra'da 30 metrekare bir daire satın alınabilirken, İstanbul'da 100 metrekare bir daire satın alınabiliyor. Bu açıdan bakıldığında İstanbul, Ortadoğu bölgelerinde Dubai'den daha değerli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu noktada Türkiye'nin global arenada doğru pazarlanmasının önemli hale geldiğini belirten Türker, “GRED, global arenada kurumsal, bilimsel ve yenilikçi, bütüncül bakış açısıyla öncü rol üstlenmeye hazır” diye konuştu.

Türkiye'nin en iyilerini dünyaya pazarlayacaklar

Meltem Türker, “Bizim ülke olarak gayrimenkul sektöründe potansiyelimizin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ülkemizde son yıllarda çok başarılı gelişmeler de yaşandı. Özel sektör, üniversite ve devlet işbirlikleri gibi çok olumlu ve bilinçli çalışmalar yapıldı. Bizlere burada düşen en önemli görev, karamsar ve olumsuz eleştirileri bir tarafa bırakarak, sektörün önde gelen oyuncuları olarak bir bütün olarak, ülkemiz adına sorumluluk duygusunu kaybetmeden ama globalleşme paralelinde entegrasyonlarımızı artırıp, eksiklerimizi önümüze liste yapıp koyarak, neler yapabileceğimizi sadece kendi aramızda değil dünya ile tartışıp konuşarak ve daha iyisini yapmayı hep hedef alarak yolumuza devam etmek. Böylece çok önemli gelişmeler elde edeceğimize inancımız sonsuz. Bizler de GRED olarak buna katkı sağlamanın bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmeyi hep öncelikli hedef almaktayız” diye konuştu.

GRED Kurucu ve CEO'su Meltem Türker, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en iyi projelerine de KF ile olan işbirlikleri çerçevesinde yer vererek, yurtdışında satış ve pazarlamasını üstleneceklerini kaydetti.

Knight Frank Almanya ve Amerika Ülke Direktörü Claire Locke de, hazırladıkları ve dünyada ilgiyle takip edilen Knight Frank raporuna atıfta bulunarak, global gayrimenkul piyasasında Almanya'nın Berlin kentinin son dönemlerde dikkat çekici bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Locke, Almanya'da 1 milyondan fazla nüfusa sahip kentler içinde Berlin'in, “uygun fiyata gayrimenkul yatırımı açısından en erişilebilir şehir” olduğunu söyledi.

Türk gayrimenkul yatırımcılarının 2015 yılından bu yana Almanya pazarına büyük ilgi göstermeye başladığını belirten Locke, Berlin'de 300-700 bin Euro aralığındaki fiyatlarla kısa vadede yüksek getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılabileceğini ifade etti.

Ziegert Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Carsten Bartmann da, Avrupa'da Berlin şehrinin en güçlü ve güvenilir kentlerden birisi olduğunu belirterek, The Global Showcase kapsamında tanıtımını yapacakları projelerin, GRED ekibi ile birlikte özenle seçildiğini, farklı gelir gruplarındaki yatırımcılara hitap ettiğini belirtti.

The Global Showcase (Global Vitrin) ve urbanLAB

The Global Showcase (Global Vitrin) projesinin ilk adımı, İstanbul'da atıldı. Proje kapsamındaki urbanLAB Almanya Konferansı ile Almanya'nın Berlin kentindeki yatırım fırsatları ile başladı. urbanLAb'in 2. konferansı İngiltere'de Londra başta olmak üzere yatırım potansiyellerinin kayda değer yüksek olduğu Birmingham ve Cambridge şehirleri ile devam edecek. GRED, ABD'de yatırım değeri en hızlı artış gösteren ve dünyanın en önemli Tech City merkezi San Francisco gibi şehirlerinden gelecek projeleri de radarına aldı. Projenin son etabında ise GRED bu işbirliği kapsamında Türkiye'nin en iyi projelerini başta Londra ve Berlin olmak üzere global arenada tanıtımını, satış ve pazarlamasını üstlenecek.