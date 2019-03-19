Hakim Ebru Gündeş’e ‘köşkün anahtarını getir’ dedi

17 Aralık soruşturmasıyla gündeme gelen Reza Zarrab’ın İstanbul Kandilli'deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığını SÖZCÜ 2015 yılında ortaya çıkardı.

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Haberimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın, “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına sanık Firuz Akın Han'ın avukatı katıldı.

AKRABADA ANAHTAR YOKSA KAPIYI ÇİLİNGİR AÇACAK

Mahkeme hakimi, söz konusu köşkte bir fen bilirkişisi ve 3 inşaat mühendisi ve mimardan oluşacak 4 kişilik heyet ile keşif yapılmasına karar verdi. Köşkün kapalı olması nedeniyle, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, keşif gününde sanık ve akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunamaması halinde çilingir vasıtası ile köşkün kapısının açılarak keşfe hazır edilmesini istedi.

EBRU GÜNDEŞ ANAHTARI GETİRECEK

Öte yandan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e davetiye gönderilerek, anahtarın kendisinde olması halinde keşif günü köşkün keşfe hazır edilmesi istendi.

KÖŞKTE YIKIM BEKLENİYOR

SÖZCÜ'nün 2015 yılında gündeme getirdiği Kandilli'deki köşk arazisindeki kaçak yapılaşmayla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Temmuz 2015'te Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, “Kültür varlığı yapı ve bahçesinin ivedilikle onaylı projesine uygun haline getirilmesi” gerektiğini belirtmişti. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Zarrab kara para aklama suçlamasıyla 22 Mart 2016'da ABD'de tutuklanınca adım atabilmişti. 26 Nisan 2016'da kepçeyle inşaata giren belediye ekipleri, bahçede inşa edilen 3 bin metrekarelik kaçak yapının sadece birkaç metrekarelik duvarını yıkabildi. Çalışmalar iki gün sonra durduruldu ve o tarihten bu yana Kandilli'deki köşke dokunan olmadı.