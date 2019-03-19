Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakim Ebru Gündeş’e ‘köşkün anahtarını getir’ dedi

İstanbul Kandilli’deki tarihi köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı ortaya çıkan Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın yargılandığı davada, yapılacak keşif için 9 aydır köşkün anahtarının bulunamaması üzerine mahkeme, anahtarın Ebru Gündeş’e sorulmasına karar vererek, köşkü keşif için hazır etmesini istedi.

Sevgim Begüm YAVUZ
12:39 -
Haberler Emlak
Hakim Ebru Gündeş’e ‘köşkün anahtarını getir’ dedi

17 Aralık soruşturmasıyla gündeme gelen Reza Zarrab’ın İstanbul Kandilli'deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığını SÖZCÜ 2015 yılında ortaya çıkardı.

İLGİLİ HABERBoğaz'da Reza'nın önüne yatan kim?Boğaz'da Reza'nın önüne yatan kim?

Haberimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi  eski CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın, “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına sanık Firuz Akın Han'ın avukatı katıldı.

AKRABADA ANAHTAR YOKSA KAPIYI ÇİLİNGİR AÇACAK

Mahkeme hakimi, söz konusu köşkte bir fen bilirkişisi ve 3 inşaat mühendisi ve mimardan oluşacak 4 kişilik heyet ile keşif yapılmasına karar verdi. Köşkün kapalı olması nedeniyle, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, keşif gününde sanık ve akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunamaması halinde çilingir vasıtası ile köşkün kapısının açılarak keşfe hazır edilmesini istedi.

EBRU GÜNDEŞ ANAHTARI GETİRECEK

Öte yandan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e davetiye gönderilerek, anahtarın kendisinde olması halinde keşif günü köşkün keşfe hazır edilmesi istendi.

KÖŞKTE YIKIM BEKLENİYOR

SÖZCÜ'nün 2015 yılında gündeme getirdiği Kandilli'deki köşk arazisindeki kaçak yapılaşmayla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Temmuz 2015'te Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, “Kültür varlığı yapı ve bahçesinin ivedilikle onaylı projesine uygun haline getirilmesi” gerektiğini belirtmişti. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Zarrab kara para aklama suçlamasıyla 22 Mart 2016'da ABD'de tutuklanınca adım atabilmişti. 26 Nisan 2016'da kepçeyle inşaata giren belediye ekipleri, bahçede inşa edilen 3 bin metrekarelik kaçak yapının sadece birkaç metrekarelik duvarını yıkabildi. Çalışmalar iki gün sonra durduruldu ve  o tarihten bu yana Kandilli'deki köşke dokunan olmadı.

İLGİLİ HABERKöşkü yıkamadılarKöşkü yıkamadılar

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 13:00 19.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more