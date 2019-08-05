İki tarihi bina daha Medipol’e…

Son yıllarda hızla büyüyen vakıf üniversiteleri arasında yer alan ve arazi – bina tahsisleriyle gündemde olan Medipol, Bursa'ya açıldı. İstanbul'da faaliyet gösteren, Ankara'da yeni eğitim dönemine hazırlanan Medipol, ünlü modacı Faruk Saraç'ın kurucusu olduğu Bursa merkezli Tasarım Meslek Yüksekokulu'nu devraldı. Vakfın kullanım hakkını aldığı İstanbul ve Bursa'daki iki yapı da böylece Medipol'e geçmiş oldu.

Yüksekokulun bağlı olduğu Faruk Saraç Moda Sağlık Eğitim ve Sanat Vakfı ismi bu yılın başında Türkiye Eğitim Sağlık Sanat ve Moda Vakfı olarak değiştirildi. Faruk Saraç ve ekibi okulun mütevelli heyetinden ayrılırken, Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nda görev yapan Prof. Dr. Ömer Ceran mütevelli heyeti başkanı oldu. Mütevelli heyetinde yine Medipol'ün hastanelerinde görev yapan isimler yer aldı.

İLK İPEK FABRİKASI

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı tarafından 2010 yılında Bursa'da kuruldu.

1852 yılında, ipekli kumaş ve halı üretimi yapmak için kurulan Fabrika-i Hümayun binasını büyükşehir belediyesinden 30 yıllığına kiralayan Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı, 29 yıldır boş duran binayı restore edip Tasarım Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürdü.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI



Vakıf ardından, 1913 – 14 yıllarında Dikimevi olarak kullanılan ardından cumhuriyetin ilk yıllarından 2009'a kadar Cankurtaran Zührevi Hastalıklar Hastanesi olarak kullanılan Ahırkapı Feneri'nin yanı başındaki binaları moda tasarım, eğitim merkezi ve müze olarak kullanılmak amacıyla 30 yıllığına intifa hakkı karşılığı kiraladı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bina Moda Akademisi ve Tasarım Yüksek Okulu olarak hizmete açıldı. 9 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen açılış töreninde kurdeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan kesmişti.

YERLEŞKE KAPATILDI

Bir zamanlar yılda 12 bine yakın hayat kadını ağırlayan ve kamuoyunda ‘Can Can' olarak bilinen Zührevi Hastalıklar Hastanesi yerine açılan Faruk Saraç Moda Akademisi ile Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İstanbul yerleşkesi faaliyetlerini sonlandırdı. Konuyla ilgili SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlamak istemediğini belirten Faruk Saraç, eğitim faaliyetleriyle ilgili açıklama yapmayacağını iletti. Hali hazırda boş durumda bulunan kompleksin Türkiye Eğitim Sağlık Sanat ve Moda Vakfı tarafından nasıl değerlendirileceği ilerleyen günlerde belli olacak.