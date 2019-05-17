İmar barışı başvuruları 30 Haziran’da bitiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yürürlüğe giren ve iki kez uzatılan İmar Barışı'na başvurular 15 Haziran'da son buluyor. Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, İmar Barışı'na bugüne kadar 10 milyon başvurunun geldiğini ve 19 milyar TL'lik gelir elde edildiğini belirtti. İmar Barışı öncesi hedeflenen rakamlara değinen Çatalkaya, “İmar Barışı'nda 14 ila 15 milyon adet başvuru bekleniyordu, şu an bunun yüzde 70'i değerinde olan 10 milyon başvuru yapıldı. Gelir olarak ise 40 milyar TL'lik bir beklenti vardı. Şu ana kadar ise bunun yüzde 48'i değerinde olan 19 milyar TL'lik bir gelir sağlandı. Başvurular için 15 Haziran ve ödemeler için ise 30 Haziran 2019 tarihi son gün olacak. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

İmar Barışı'na en çok başvuru İstanbul'dan

İmar Barışı rakamlarını il il değerlendiren Çatalkaya, İmar Barışı'na en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını söyledi. Çatalkaya, “İmar Barışı'nda ilk sırayı 1 milyon 722 bin 696 başvuru ile İstanbul aldı. İkinci sırada ise 795 bin 934 başvuru ile İzmir yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Ankara'da 452 bin 295 başvuru yapıldı. Başvuru sıralaması Antalya, Bursa, Konya, Muğla, Kocaeli, Mersin ve Adana olarak devam ediyor.” dedi.

İmar Barışı uzatılmalı

İmar Barışı'nın uzatılması gerektiğini vurgulayan Çatalkaya, “İmar Barışı başvurularında vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Doğru başvuru oldukça önemli. Gerçekleştirdiğimiz İmar Barışı çalışmalarında vatandaşların hiçbir teknik hizmet almadan kendi başlarına yapmış oldukları imar barışı başvurularının büyük bir çoğunluğunun yanlış olduğunu gördük. Vatandaşın başvuruyu yapıp Yapı Kayıt Belgesi almış olması bu başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış, daha sonraki aşama olan iskan tapu alımında ortaya çıkıyor ve bu yanlış düzeltilmedikçe hak sahipleri tapularını alamıyor. İmar barışına başvuru süresinin uzatılması gerekiyor. Bu sayede devletin elde edeceği gelir artar ve 14-15 milyon başvuru, 50 milyar TL gelir hedefine ulaşılabilir.” dedi.