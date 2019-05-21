İnşaat maliyet endeksi yüzde 1.47 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,02, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,16, işçilik endeksi yüzde 26,48 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,12, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.