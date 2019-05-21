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İnşaat maliyet endeksi yüzde 1.47 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi mart 2019 verilerini açıkladı

10:19 -
Haberler Emlak
İnşaat maliyet endeksi yüzde 1.47 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,02, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,16, işçilik endeksi yüzde 26,48 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi 

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,12, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:23 21.05.2019
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