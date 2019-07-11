İnşaatta toparlanma bir yılı bulur

Gayrimenkul sektöründe 50'nci yılını kutlayan MESA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Stoklar konusunda da doğru adımlar atılırsa, 2020 yılının ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” dedi. MESA Bodrum Demirbükü projesinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erhan Boysanoğlu, “50 yıllık yaşam döngümüzde ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1.5 – 2 yıl sürdüğünü gördük. Şu anda sektörde sıkıntı yaratan iki ana konu var. Arsa konusu ve faiz” değerlendirmesini yaptı.

ARSA PAYI AZALMALI

Arsa maliyetlerinin yüzde 45-50'lerde olduğunu bazı noktalarda ise yüzde 70'lere kadar çıktığını ifade eden Boysanoğlu, şöyle devam etti:

“Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Oysa Avrupa'da arsa payı yüzde 25'i geçmez. Sosyal konutta yüzdelerin 10-15'i geçmemesi gerekir aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Biz de bu noktada arsa bedeli yüksek olduğu için konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına da olumlu yansır. Türkiye'nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır.”

FİYATLAR DİPTE

Yüksek faizin konut talebini olumsuz etkilediğini ifade eden Boysanoğlu, aylık faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi halinde sektörün yeniden hareketleneceğini belirtti. Faizler yükseldiğinde yatırım tercihini mevduattan yana kullanan bir kesim olduğuna dikkat çeken Boysanoğlu, “Aslında onlar sadece paranın değerini koruyorlar. Geçmişte böyle dönemlerde konuta yatırım yapanlar çok daha fazla kazandı. Fiyatlar şu anda gerçekten dipte diyebiliriz. Dolayısıyla konut almanın aslında tam zamanı” dedi.

STOK ÜST SEGMENTTE

Konut sektöründe stokla sorununun yaşanmasının nedeninin sağlıklı istatistiki bilginin bulunmaması olduğunu bildiren Boysanoğlu, “Veriler yeterli olmadığı için ne yönde olduğunu tespit etmek güç oluyor. Bu durumda da tüm konut sektörü olarak aynı sınıfa yönelik projeleri hayata geçirmeye yöneliyoruz. Şu an da üst segment konutta bir stok var. Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı bulunuyor.

1.4 milyar lira ciro bekliyor

Mesa'nın 12'si Türkiye'de 2'si yurt dışında olmak üzere 14 aktif şantiyesi bulunduğunu ifade eden Boysanoğlu, “Türkiye'de satışta olan projelerimizde metrekare fiyatları 5 bin ile 28 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl 1.4 milyar lira ciro bekliyoruz. 50 yılda 104 bin konut ürettik, 19 milyon metrekare inşaat yaptık. Toplam 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. Her yıl 4 bin 800 kişiye istihdam sağladık. ” diye konuştu. Mesa'nın Bodrum Demirbükü projesini de tanıtan Boysanoğlu, “2+1'den 5+1'e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Bölgede ve kendi segmentinde metrekare fiyatı en uygun projeyiz. Fiyatlarımız 3 milyon 500 bin TL'den başlayarak daire tipi ve şerefiyesine göre farklılık gösteriyor. 15 bin 800 metrekare kumsal sahili olan projede satışlarımız yüzde 40’a ulaştı. Yapımına Ocak 2018'de başladığımız projede kaba inşaatın yüzde 70’ini tamamladık. Kat irtifakı kurulan projemizde teslimleri 2020 yılının Aralık ayında yapacağız” dedi.