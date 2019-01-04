İstanbul, İzmir ve Ankara’da en uygun konutlar nerede?

Üç büyükşehir arasında en düşük konut metrekare fiyatlarında birincilik; İstanbul'da Esenyurt, Ankara'da Akyurt, İzmir'de Bergama ilçelerinin oldu. 2019 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ev sahibi olmak isteyenler için konut metrekare fiyatları en düşük ilçeleri belirledik.
İşte Zingat.com Bölge Raporu'nun Kasım 2018 verilerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut metrekare fiyatı (Ortalama 100 metrekare) en düşük ilçeler…
İstanbul'un en uygun ilçeleri!
İstanbul'un ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:
Esenyurt: 2 bin 35 TL
Beylikdüzü: 2 bin 413 TL
Sancaktepe: 2 bin 427 TL
Silivri: 2 bin 465 TL
Sultangazi: 2 bin 676 TL
Çatalca: 2 bin 696 TL
Avcılar: 2 bin 710 TL
Sultanbeyli: 2 bin 762 TL
Gaziosmanpaşa: 2 bin 900 TL
Çekmeköy: 2 bin 963 TL
Ankara'nın en uygun ilçeleri!
Ankara'nın ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:
Akyurt: 1.031 TL
Elmadağ: 1.169 TL
Çubuk: 1.198 TL
Kızılcahamam: 1.276 TL
Polatlı: 1.293 TL
Sincan: 1.380 TL
Kahramankazan: 1.383 TL
Mamak: 1.406 TL
Beypazarı: 1.416 TL
Altındağ: 1.461 TL
İzmir'in en uygun ilçeleri
İzmir'İn ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:
Bergama: 1.709 TL
Ödemiş: 1.724 TL
Torbalı: 1.736 TL
Kemalpaşa: 2 bin 73 TL
Menemen: 2. bin 99 TL
Aliağa: 2 bin 280 TL
Karabağlar: 2 bin 492 TL
Çiğli: 2 bin 513
Menderes: 2 bin 542 TL
Dikili: 2 bin 573 TL
Kaynak: Zingat
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