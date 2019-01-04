İstanbul, İzmir ve Ankara’da en uygun konutlar nerede?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri verilerine göre 2018 yılında en çok konut satışı yapılan ilk üç il: İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu üç büyükşehir, ev almak ya da yatırım yapmak isteyenlerin de ilk ilk aklına gelen bölgeler arasında. Diğer şehirlere oranla daha fazla iş imkânı, şehir içi ulaşım kolaylığı, konut projeleri, eğitim vb. olanaklar; İstanbul, Ankara ve İzmir illerine olan ilgiyi artırıyor. Bu ilgi ev fiyatlarının yükselmesine sebep olsa da konut satış fiyatları ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor.

Üç büyükşehir arasında en düşük konut metrekare fiyatlarında birincilik; İstanbul'da Esenyurt, Ankara'da Akyurt, İzmir'de Bergama ilçelerinin oldu. 2019 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ev sahibi olmak isteyenler için konut metrekare fiyatları en düşük ilçeleri belirledik.

İşte Zingat.com Bölge Raporu'nun Kasım 2018 verilerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut metrekare fiyatı (Ortalama 100 metrekare) en düşük ilçeler…

İstanbul'un en uygun ilçeleri!

İstanbul'un ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:

Esenyurt: 2 bin 35 TL

Beylikdüzü: 2 bin 413 TL

Sancaktepe: 2 bin 427 TL

Silivri: 2 bin 465 TL

Sultangazi: 2 bin 676 TL

Çatalca: 2 bin 696 TL

Avcılar: 2 bin 710 TL

Sultanbeyli: 2 bin 762 TL

Gaziosmanpaşa: 2 bin 900 TL

Çekmeköy: 2 bin 963 TL

Ankara'nın en uygun ilçeleri!

Ankara'nın ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:

Akyurt: 1.031 TL

Elmadağ: 1.169 TL

Çubuk: 1.198 TL

Kızılcahamam: 1.276 TL

Polatlı: 1.293 TL

Sincan: 1.380 TL

Kahramankazan: 1.383 TL

Mamak: 1.406 TL

Beypazarı: 1.416 TL

Altındağ: 1.461 TL

İzmir'in en uygun ilçeleri

İzmir'İn ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip 10 bölge ve metrekare fiyatları şöyle:

Bergama: 1.709 TL

Ödemiş: 1.724 TL

Torbalı: 1.736 TL

Kemalpaşa: 2 bin 73 TL

Menemen: 2. bin 99 TL

Aliağa: 2 bin 280 TL

Karabağlar: 2 bin 492 TL

Çiğli: 2 bin 513

Menderes: 2 bin 542 TL

Dikili: 2 bin 573 TL

Kaynak: Zingat