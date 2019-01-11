İstanbul’da en çok Ümraniyeliler taşındı

2018'in dördüncü çeyreğinde REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeksi İstanbul'da yüzde 34,89, Ankara'da ise yüzde 58,20 oranında azaldı. İstanbul'da en çok yine Ümraniyeliler, Ankara'da ise Çankayalılar taşındı. Kadıköy, İstanbul'da en çok tercih edilen ilçe olmayı açık ara sürdürürken, Ankara'da en çok tercih edilen ilçe ise Etimesgut oldu.

2007’den bu yana gelişmekte olan piyasalara odaklı gayrimenkul bilgi şirketi olarak hizmet veren REIDIN, taşınmak isteyen kişilerle evden eve nakliyat firmalarını bir platformda buluşturan Enakliyat ile birlikte REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeksi’ni oluşturdu. Endekse göre 2018’in dördüncü çeyreğinde, İstanbul’daki endeks değeri bir önceki çeyreğe oranla yüzde 34,89 düşüş gösterdi. 2017’nin dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 11,79 azaldı. 2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, hem çeyreklik hem de yıllık periyotta aşağı yönlü hareket etti. Endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise yaz aylarına denk gelen 2017’nin üçüncü çeyreği oldu.

İstanbul’da dördüncü çeyrekte de en çok Ümraniyeliler taşındı

Endekse göre İstanbul’da en çok taşınan ilçeler ve mahalleler bu çeyrekte de değişmedi ve en çok taşınan ilçe yüzde 7,22 ile Ümraniye, en çok taşınan mahalle ise yüzde 1,59 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu. Başka semtlere yönelik taşınma hareketinin en yoğun olduğu diğer ilçeler ise sırasıyla şöyle: yüzde 6,85 Maltepe, yüzde 5,81 Esenyurt, yüzde 5,08 Küçükçekmece ve yüzde 4,99 Pendik.

İstanbul’da taşınma hareketliliği en yüksek ilçe: Kadıköy

Endekse göre İstanbul’da taşınma açısından en hareketli ilçe ve mahallelerin de yerini koruduğu görülüyor ve en hareketli ilçe yüzde 6,48 ile Kadıköy, en hareketli mahalle ise yüzde 1,20 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu. Taşınma hareketliliğinin en yüksek olduğu diğer ilçeler ise sırasıyla şöyle: yüzde 5,87 Ümraniye, yüzde 5,10 Maltepe, yüzde 5,07 Esenyurt ve yüzde 4,83 Üsküdar. Böylece taşınma hareketliliği bakımından geçen çeyrekte ilk beşte olan Küçükçekmece’nin yerini Esenyurt aldı ve Küçükçekmece ilk beşe giremedi.

Kadıköy, açık ara en çok tercih edilen ilçe

İstanbul’da en çok tercih edilen ilçe yüzde 9,25 ile Kadıköy olurken, en çok tercih edilen mahalle olarak ise yüzde 1,38 ile Üsküdar ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi öne çıktı geçen çeyreğin en çok tercih edilen mahallesi olan Atakent ilk beşin dışında kaldı. En çok tercih edilen ilçeler sıralamasında Kadıköy’ü yüzde 5,35 ile Maltepe, yüzde 5,19 ile Ümraniye, yüzde 4,55 ile Beylikdüzü ve yüzde 4,43 ile Esenyurt izledi.

Ankara Taşınma Endeksi önceki çeyreğe göre yüzde 58,20 azaldı

REIDIN – Enakliyat Ankara Taşınma Endeksi ise, 2018’in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 58,20 oranında düştü. 2017’nin dördüncü çeyreğindeki endeks değerine göre ise yüzde 31,89 azaldı. 2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat Ankara Taşınma Endeks trendi, 2018’in dördüncü çeyreğinde, hem çeyreklik periyotta hem de yıllık periyotta aşağı yönlü hareket etti. Endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem yaz aylarına denk gelen 2017’nin üçüncü çeyreği oldu.

Ankara’nın en çok taşınanı yine Çankayalılar oldu

REIDIN – Enakliyat Ankara Taşınma Endeksi 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre en çok taşınan ilçe yüzde 25,73 ile Çankaya, en çok taşınan mahallesi ise Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman mahallesi oldu. Çankaya aynı zamanda yüzde 19,70 ile taşınma hareketliliğinin en yüksek görüldüğü ilçe olarak dikkat çekti. En çok taşınan ilçeler sıralamasında Çankaya’yı yüzde 18,71 ile Etimesgut, yüzde 18,13 ile Yenimahalle, yüzde 12,28 ile Keçiören ve yüzde 8,19 ile Sincan izledi. Böylece geçen çeyreğe göre Keçiören ve Yenimahalle listede daha aşağılara düşerken, Mamak’ın yerini Sincan aldı ve Sincan en çok taşınan ilk beş ilçe sıralamasında liste dışı kaldı.

Ankara’da taşınanların ilk tercihi Etimesgut

2018 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre Ankara’da en çok tercih edilen ilçe yüzde 20,74 ile Etimesgut, en çok tercih edilen mahalle ise yüzde 4,00 ile Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi oldu. Böylece Etimesgut, geçen çeyreğin en çok tercih edilen ilçesi Çankaya’yı tahtından etmiş oldu. En çok tercih edilen ilçeler sıralamasında Etimesgut’u yüzde 18,94 ile Çankaya, yüzde 16,41 ile Yenimahalle, yüzde 12,35 ile Keçiören ve yüzde 10,01 ile Mamak izledi. Geçen çeyreğin en çok tercih edilen ilçelerinden biri olan Altındağ, bu çeyrekteki ilk beşte yer almadı.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, “İstanbul ve Ankara için taşınma hareketliliğine ait göstergeler sunan REIDIN – Enakliyat Taşınma Hareketliliği Raporu 2018 4. çeyrek sonuçlarına göre, hem İstanbul hem de Ankara genelinde REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeks trendi çeyreklik ve yıllık bazda azalış eğiliminde görünüyor. Yaz aylarında yüksek seyreden taşınma devinimindeki bu düşüşü yine mevsimsel etki ile açıklamak mümkün. Kadıköy, %9,25’lik oran ile İstanbul genelinde en çok tercih edilen ilçe olarak karşımıza çıkarken, mahalle odağında en çok tercih edilen bölge ise %1,38 ile Üsküdar ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi. Üsküdar – Çekmeköy metro hattının hizmete girmesi ve planlama sürecinde bulunan Libadiye Caddesi – Söğütlüçeşme Havaray Hattı ile Zeytinburnu – Kadıköy Metro Hattı projelerinin, ulaşılabilirlik ve yaşanabilirlik anlamında bölgenin yıldızını parlatacak önemli etkenlerden olduğu söylenebilir. Ankara odağında bakıldığında ise Etimesgut %20,74 oran ile en çok tercih edilen ilçe olarak öne çıkıyor. Konut yoğunluğu yüksek bölgelerden olan Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık mahallesi ise %4,00 oran ile en çok tercih edilen mahalle konumunda bulunuyor.” dedi.

Enakliyat Kurucu Ortağı İskender Yılmaz ise Taşınma Hareketliliği Raporu dördüncü çeyrek sonuçları için şunları söyledi: “Kış mevsiminin başlamasının ve enflasyon oranında izlenen yüksek seyrin, evden eve nakliyat sektöründe geçmiş dönemlere göre öngörülenin üstünde bir daralmaya yol açtığını söyleyebiliriz. Sektörde yaşanan bu daralmanın önüne geçebilmek amacıyla nakliyat firmaları fiyatlarını görece aşağı çektiği bir çeyreği geride bıraktı. Tüketiciler için nakliyat fiyatlarının en düşük seviyede olduğu dönem olarak kayıtlara geçen 2018 4. çeyrekte, REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeksi değerleri İstanbul için 82,3, Ankara için ise 50,2 olarak görülüyor ki bu değerler son iki yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Buna karşın, yeni yıl başlangıcı ve okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte taşınma hareketliliğinin yeniden canlanacağına inanıyoruz.”