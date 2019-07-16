İstihdamda en büyük daralma inşaatta

Yarattığı katma değerle ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaatta alarm zilleri çalıyor.

Bir dönem ekonomik büyümenin motoru haline gelen inşaat sektörü 2018'de yüzde 1.9 daralırken, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 10.9 küçülmüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2019’un ilk 5 ayında 2 bin 820 inşaat şirketi kapandı.

Kapanan inşaat firması sayısının yüzde 23 artışla 2 bin 820 oldu. Kurulan inşaat şirketlerinin sayısında ise 2018’in aynı dönemine göre yüzde 117 düşüş görüldü.

YATIRIMLAR AZALDI

Konut talebinin yavaşlaması, yeni projelerin başlamaması ve kamunun ihale ettiği işlerdeki düşüş, inşaat istihdamını olumsuz etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre, ülke genelinde genelinde işsiz sayısı 2019 yılı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Son bir yılda inşaat sektöründe 296 bin kişi işsiz kaldı. Nisan 2018'de sektörde 410 bin işsiz bulunurken bu sayı 706 bine çıktı.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi oldu.

İstihdamın içinde payı en çok azalan sektör ise 1.7 puan ile inşaat oldu. Nisan 2018 döneminde 2 milyon 155 bin kişi inşaat sektöründe istihdam edilirken bu sayı 2019 Nisan döneminde ise 1 milyon 611'e geriledi.

