Kadın ev sahipleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. 2018’de ülke genelinde 1 milyon 375 bin 398 konut satıldı. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 düştü. Tapu kayıtlarına göre kadın ev sahiplerinin sayısı da arttı. 2018’de erkekler 790 bin 6 adet, kadınlar ise 421 bin 286 adet konutun sahibi oldu.

İstanbul 234 bin 55 adet satış ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara izledi. En az satış 159 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. En çok konutu ise Irak vatandaşları aldı. Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye’den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 bin 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 bin 297 konut ile Rusya ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt izledi.

İSTANBUL ÖNDE

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 136 bin 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 541 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 095 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 6 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 69 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 723 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 77 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış göstererek 66 bin 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 818 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti.