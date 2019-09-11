Kentsel dönüşüme 5 yıllık yeni eylem planı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı yarın İstanbul'da kamuoyuna açıklayacak.

Kurum’un yaptığı belediye ziyaretleri, yaklaşık 60 ilde vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve kentsel dönüşüm paydaşlarıyla yapılan istişare toplantıları sonucu Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırlandı.

Hazırlanan 5 yıllık eylem planı, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşuyor.

Sözcü'nün ulaştığı bilgiye göre, kentsel dönüşümün kapsamını genişleten eylem planının belirlenen dört başlık şöyle:

1. Afet riskli yapı ve alanların dönüşümü

2. Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü

3. Tarihi kent merkezlerinin dönüşümü

4. Dere yataklarındaki yapıların taşınması

SEKİZ KAT SINIRI GELİYOR

Temel ilkeleri, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm olan eylem planıyla Türkiye genelinde belirlenen 250 riskli bölgeye öncelik verilecek.

Yeni sistemde şehir bazında plan öne çıkacak. Öncelik fay hatlarına yakın yerlere verilecek.

Her şehrin bir kentsel dönüşüm master planı olacak. Belediyeler bu planlar doğrultusunda projelere onay verecek.

Dönüşüm alanları ilan edilmeden önce bölgede yaşayan yurttaşlarda talep toplanacak.

Öncelik yerinde dönüşüme verilecek.

Dönüşüm yapılan bölgelerde, çok katlı yapılara izin verilmeyecek, binalar 8 katı geçemeyecek.

Konutların yarım kalmaması için müteahhitlerden teminat veya tamamlama sigortası istenecek.

İmar alanında ihtisas mahkemesi kurulacak.

Kentsel dönüşümde yerli malzeme kullanıma destek verilecek.

İstanbul'da yeni afet ve acil durum toplanma alanları oluşturulacak ve bu alanlara yapılaşma izni verilmeyecek.

Köklü yenilikler getirecek eylem planıyla finansman kaynaklarının nasıl karşılanacağı ana hatlarıyla duyurulacak. Buna göre, bu yıl yeniden faaliyete giren EmlakBank'ın dönüşüm sürecinde aktif rol alması bekleniyor.

RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

2012'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar:

– 53 ilde 557 bin bağımsız birimden oluşan 240 alan riskli ilan edildi.

– 41 şehirde yeni binalar için rezerv yapı alanları oluşturuldu.

– 81 ilde 609 bin konut ve iş yeri yenilenirken, 560 bin bağımsız birimin tahliyesi ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

– 730 bin binada 5 milyon 500 bin bağımsız bölüm denetlendi. 3 milyon bağımsız bölümden oluşan 393 bin binada denetimler devam ediyor.

– Bakanlık, kentsel dönüşüm için 11 milyar 202 milyon lira destek ve yatırım yaptı.