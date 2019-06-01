Kiralık villaya bayram zammı

9 günlük bayram tatili villaların kısa dönemli kira bedellerini zıplattı. Şehir kalabalığından kaçıp Muğla ya da Antalya'nın çeşitli bölgelerinde sakin bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği kiralık villalarda fiyatlara zam geldi.

İnternet üzerinden tatil için kiralık villa arayanlar gördükleri rakamlar karşısında şaşkına dönüyor. Önceki yıllarda 5 yıldızlı otellerden çok daha ucuza geldiği için tercih edilen villa kira fiyatlarının yanına yanaşılmıyor.

Ücretsiz elektrik, su, tüp, havuz bakım ve ilk giriş temizlik dışında her şeyin ekstra olduğu villaların en ucuzu kişi başı günlük 275, en pahalısı ise 2 bin 879 lira arasında değişiyor.

REKOR BODRUM'UN

Bodrum Turgutreis'te panoramik deniz manzaralı, bin m2 arazi içinde 600 m2 yaşam alanlı, 8 yatak odalı, 9 banyolu 12 kişilik villa haftalık 54 bin 750 lira. Aylara göre rakamları şöyle: Nisan: 26 bin 480, Mayıs: 23 bin 800, Haziran: 31 bin 600, Temmuz: 51 bin 800, Ağustos: 54 bin 750(Günlük kişi başı 2 bin 879 lira) , Eylül: 46 bin 200, Ekim: 35 bin 300, Kasım: 26 bin 480 lira. Ultra lüks yatak odaları, mutfak, sauna, Fin Hamamı, fitness salonu, 9 banyo, veranda da jakuzi, buz dolapları, televizyonlar ve daha akla gelebilecek her türlü lüks eşya. Akıllı ev teknolojisi ile donatılmış, kapalı sistem güneş enerjisi kullanılıyor.

MARMARİS İKİNCİ

İkinci sırada Muğla'nın Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi, Hisarönü Körfezi Adalar Bölgesi Kuzbükü Koyunda deniz yolu ile ulaşımı sağlanıyor. 160 m2lik villanın özel plaj, iskele, bahçe jakuzi ve 2 bin 500 m2 bahçe içinde deniz manzaralı 6 kişinin kalabileceği 3 yatak odası bulunuyor. Haftalık 33 bin 800 lira. (Kişi günlük 2 bin 600 lira.)

Üçüncü rekor rakam yine aynı bölgede, yüzme havuzu ile birlikte denize karşı oda 3 yatak odalı, 6 kişilik villanın haftalık kirası 1-10 Haziran ve 10-18 Ağustos tarihleri arasında 28 bin 950 lira. (Kişi başı günlük 2 bin 227 lira.) 11 Haziran – 9 Ağustos 24 bin 800, 19 Ağustos – 15 Eylül 24 bin 800, 16-29 Eylül 16 bin 550 lira.

MUĞLA'DAN BAZI FİYATLAR

Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde 2 yatak odalı 4 kişilik villa Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında haftalık 14 bin lira.

Fethiye Göcek Mahallesi İnlice Bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında 3 oda 6 kişi bir haftalık 14 bin lira.

Marmaris Söğüt Mahallesinde deniz manzaralı 2 odalı 4 kişilik villa Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında haftalık 10 bin 500 lira.

Marmaris Selimiye'de 6 kişilik Haziran ve Eylül ayında 12 bin 500, Temmuz ve Ağustos aylarında 14 bin lira. Yine Selimiye'de 3 yatak odalı 6 kişi 21 bin 870 lira.

Ortaca İlçesinin Dalyan Mahallesinde 4 yatak odalı 8 kişilik villa 10 bin 300 lira.

ANTALYA

Kalkan İslamlar Köyü'nde 2 yatak odalı 4 kişilik villanın Temmuz ve Ağustos ayları haftalık 10 bin lira. Aynı bölgede 2 kişilik tek yatak odalı villa 4 bin 950 lira.

Kalamar'da 4 yatak oda 8 kişi bir hafta 18 bin 600 lira. Aynı bölgede 5 yatak odalı 10 kişilik villa 24 bin 500 lira. İslamlar'da muhafazakar villa 2 yatak odalı 4 kişilik haftalık 7 bin 250 lira. Kalkan'da muhafazakar villalar 5 bin 950 ile 9 bin lira arasında değişiyor.