Knight Frank Gred ile İstanbul’a geldi

GRED, dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından biri olan Knight Frank ile iş ortağı olarak geliştirdiği Global Vitrin (The Global Showcase) ile Türkiye'deki bireysel ve kurumsal yatırımcılara yurtdışında, yabancı yatırımcıya ise Türkiye'den yatırım fırsatları sunacak.

Şehir Planlama ve gayrimenkul geliştirme konularında yüksek lisans sahibi, ABD'de sürdürülebilirlik üzerine akademik çalışmalar yapmış Türk kadın girişimci Meltem Türker tarafından 11 sene önce İstanbul'da kurulan, 5 yıl önce de Londra'da faaliyetlerine başlayan GRED, dünyanın en önemli ve saygın gayrimenkul şirketlerinden biri olan Knight Frank'in Türkiye'deki özel iş ortağı olarak yeni konsept ofisini Bebek'te hizmete açtı.

İngiliz gayrimenkul pazarlama devi Knight Frank ile “Global Vitrin” (The Global Showcase) adı altında inovatif bir işbirliği projesi yapan GRED, proje kapsamında Türk pazarındaki müşterilerini Almanya, İngiltere, ABD ve Uzakdoğu'daki gayrimenkul yatırım fırsatları ile tanıştıracak, çok yakın zamanda da Türkiye'deki seçkin projeleri de Londra, Berlin, San Fransisco ve Tokyo başta olmak üzere seçkin global pazarlara taşıyacak.

Meltem Türker: “Bebek ofis aynı zamanda tüm dünya genelindeki Knight Frank ofislerine lokal bir erişim noktası olacak”

GRED Kurucu ve CEO'su Meltem Türker, Türkiye'de bir şube açma fikrinin her zaman akıllarında olduğunu belirterek; şunları söyledi:

“Global arenada hem Türk yatırımcılara hem de yabancılara hizmet veren bir oyuncuyuz. Yıl içinde her çeyrekte şehir bazında düzenleyeceğimiz, içinde İstanbul'un en iyi projelerine de yer vereceğimiz, dünya genelindeki en iyi gayrimenkul yatırım pazarlarından özenle ve dikkatle seçtiğimiz projelerin tanıtım lansmanlarını yapacağız ve devamında Bebek'teki ilk konsept ofisimiz üzerinden devamlılığını ve yönetimini sağlayacağız. Bebek konsept ofis aynı zamanda tüm dünya genelindeki Knight Frank ofislerine lokal bir erişim noktası olması ve Türk yatırımcının dünya genelindeki gayrimenkulleri ile ilgili her türlü ihtiyacına global network aracılığı ile hizmet sunması açısından da oldukça önemli.

GRED her çeyrekte şehir bazında özenle seçilen gayrimenkul projelerinin tanıtım lansmanlarının ilk gününde, ayni zamanda global arenadan sektör için çok önemli yabancı konuşmacıların da yer alacağı olan urbanLAB isimli sektör konferansları da düzenliyor. Proje çerçevesinde düzenlediğimiz bu şehir laboratuvarları (urbanLAB konferansları) ile Türk yatırımcıların ayağına en doğru ve güncel sektör bilgilerini getirip, doğru bilgi ve yatırım fırsatlarını inceleyip tartışıyoruz. Vizyon tartışmalarının da yapılacağı bu önemli urbanLAB konferanslarında aslında ülkemiz adına çok değerli bir entegrasyon ortamı oluşturmayı ve hem ülkemiz hem de sektörümüz adına artı değerler yaratmayı hedefliyoruz.”

GRED'in Uluslararası İşbirlikleri

GRED'in, Knight Frank ile işbirliğtinin önemine dikkat çeken Meltem Türker, Knight Frank'in dünya genelinde 500'e yakın ofisi bulunan prestijli ve güvenilir dev bir İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması olduğunu kaydetti. Türker, Alman Ziegert firmasının ise yaklaşık 30 yıla sahip geçmişi olan, global pazar için Knight Frank ile birleşme yoluna gitmiş Berlin'in en güçlü gayrimenkul firması olduğunu belirtti.

GRED'in ekibinde; Türkiye operasyonlarını üstlenmek üzere gayrimenkul sektörünün başarılı isimlerinden mimar Birhan Yıldız bulunuyor. Perakende gayrimenkul operasyonlarının başında ise Birleşmiş Markalar Derneği eski genel sekreteri Ekrem Utku yer alıyor.