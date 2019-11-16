Koç’un golf sahası için yeni plan

2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un hayali olan golf sahası için yeni imar planı hazırlandı.

2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan İstanbul Beykoz Riva'daki 224 bin metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin tanıtımı Kasım 2017'de yapılmıştı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç önderliğinde hayata geçirilen proje imar sorunları nedeniyle proje gecikti. 2018 yılında arazideki 17 parsel için hazırlanan imar planları onaylanmıştı.

Ancak 1-2 nolu parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin yeni 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlandı. İmar planlarında yer alan fonksiyonların yoldan cephe alabilmesi ve uygulamaya ilişkin problemlerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla hazırlanan yeni plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2019 tarihinde onaylandı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise dün yeni olanı 30 gün süreyle askıya çıkardı. Bir aylık sürenin ardından Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi projesinde çalışmaların hızlanması bekleniyor.

Sıtmapınar Mevkiideki 223 bin 823 metrekarelik alanda yapılacak Mustafa V. Koç Golf Sahası'nın maliyetinin 16 milyon 900 bin lira olması gerekiyor. Proje, Ark İnşaat tarafından hayata geçirilecek.

MVK Golf Sahası, İstanbul Golf Kulübü'nün denetim ve yönetiminde 9 çukurlu 36 par golf sahası olarak hayata geçirilecek, içerisinde eğitim ve antrenman aktiviteleri için de planlanmış alanlar olacak.

HAYALİ VASİYET OLDU

Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline N. Koç projenin 2017 yılındaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada sahanın, golf sporunun ve turizminin ülkemizdeki gelişimine getireceği katkıların yanı sıra Riva ve çevresinde yaşayanlar için yeni bir istihdam alanı sağlayacağını da dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Sevgili Mustafa birçoğunuzun bildiği gibi, daha küçük yaşlarda başlayan golf merakını, kısa sürede severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya bir noktaya taşımıştı. Onun bu sevgisi ve azmi, bizleri de içine çekti. Golfü onunla yeniden öğrendik, daha farklı anladık ve sevdik. Sadece yakın çevresine değil kocaman bir camiaya ilham oldu. Türkiye’de golfün önemli bir yere gelmesini bizzat sağladı. İstanbul’a yakışır bir tesisi hayata geçirmek ve tabi ki daha fazla insana dokunmak, onları golfle tanıştırmak en büyük amacıydı. Bu yola hep birlikte çıkmıştık. Bu hayali birlikte gerçekleştireceğimize inanıyordu. Tam da bu sebeple, hayali bizler için vasiyeti oldu. Bu proje sevgili Mustafa’nın bize mirası. Bu projeyi hayata geçirmek de bize düşen en büyük görev. Hep birlikte projeyi layıkıyla tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Mustafa da bizleri her zamanki güzel gülümsemesi ile izleyecek ve bizimle gurur duyacaktır.”