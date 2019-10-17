Konut satışında tüm zamanların rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış verilerini dün açıkladı. Geçtiğimiz ay ülke genelinde satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 artarak 146 bin 903 oldu. TÜİK'in istatistikleri yayınlamaya başladığı 2013 yılından bu yana aylık bazda en yüksek satış adedine ulaşılırken, rekorda konut kredisi faizlerinin inmesi etkili oldu.

Bu durum kredili satışlarda da büyük artış Eylül ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410 artarak 57 bin 811’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4'e çıktı. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, özel bankaların da konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına düşmesi halinde ipotekli satışlarının payının yüzde 50'nin üzerine çıkacağını söyledi.

BİRİNCİ EL SATIŞLAR AZALDI

İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,3 artarak 95 bin 510 olarak gerçekleşti. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Düşük faiz fırsatının tüm konut satışlarına uygulanmasına bağlı olarak birinci el konut satışlarının, yine ikinci el konut satışlarının altında kaldı. Düşük faiz fırsatının birinci el konutlara yönlendirilmesinin hem sektörü destekleyen hem de tüketici lehine rekabeti artıracağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yabancıya satış azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 924 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 744 satışla Antalya, 239 satışla Ankara, 213 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi.

Eylülde Türkiye’den, Irak vatandaşları 781, İran vatandaşları 489, Rusya vatandaşları 248, Suudi Arabistan vatandaşları 214, Kuveyt vatandaşları ise 191 konut edindi.

Satışlar geçen yılın gerisinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak – Eylül 2019 döneminde ülke genelinde 865 bin 473 konut el değiştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 2 bin 391 konutun satıldığı dikkate alındığında ilk 9 ayda satışların bir önceki yıla göre yaklaşık 135 bin adet azaldığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışı yılın ilk 9 ayında 31 bin 925'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl söz konusu dönemde yabancılar 24 bin 155 konut almıştı.