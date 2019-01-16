Konut satışlarında 5 yıl sonra bir ilk!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı konut satış verilerini açıkladı. Kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle satışlar verilerin yayınlanmaya başlandığı 2013'ten bu yana yıllık bazda ilk kez düştü. Yabancı alımları ise rekor kırdı.

Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azalış gösterdi.

Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler yüzde 57,4 pay ile 790 bin 6, kadınlar yüzde 30,6 pay ile 421 bin 286 konut sahibi olurken, yüzde 2 pay ile 26 bin 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.

Yabancılara 39 bin 663 konut ile rekor satış

Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı ve 39 bin 663 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 bin133 konut satışı ile Ankara izledi.

En çok satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye’den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 199 konut ile Kuveyt izledi.

Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye’den 897 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Aralık ayında 136 bin 845 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 136 bin 845 oldu. Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 oranında azalış göstererek 7 bin 148 oldu.