Koru Narlıdere tanıtıldı

Modern şehir yaşamının dinamikleriyle doğanın enerjisini bi raraya getiren, İzmir’in oksijeni en bol bölgesinde yer alan Koru Narlıdere, çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı bir kokteylle tanıtıldı.

Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin hayata geçirdiği yeni konut projesi Koru Narlıdere, yatay ve dikey yükselen mimarisi, çatı ve kat bahçeleri, körfez manzarası, sosyal tesisleri ve residence hizmeti ile dikkat çekiyor.

Taahhüt, Gayrimenkul Geliştirme, Çimento ve Hidroelektrik Santrali Çelik Ekipmanları imalatı alanlarında hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok projeye imza atan Yapı ST’nin yeni konut projesi olan Koru Narlıdere 1+1 ve 2+1, 1+1 bahçeli ve 1+1 loft daireler olmak üzere 143 konuttan oluşuyor.

Alışveriş merkezlerine, eğitim kurumlarına, eğlence merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Koru Narlıdere, panoramik körfez manzaralı bir havuz, fitness salonu, Spa ve jenerasyon merkezinin yanısıra, doğayla içiçe kütüphanesi ile fark yaratıyor.



Koru Narlıdere’nin hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getiren Yapı ST Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan, “Koru Narlıdere’nin tüm rezidans hizmetleri ve idari yönetimi profesyonel bir şirket tarafından eksiksiz olarak yürütülecek. Koru Narlıdere sakinleri sadece bir ev sahibi değil aynı zamanda mükemmel bir hizmetin de sahibi olacaklar. Bu ayrıcalıklardan faydalanmak için yüksek aidat ödemek zorunda kalmayacaklar. Sadece kullandıkları hizmetlerin ücretini ödeyecekler” dedi.