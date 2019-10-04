Koru Narlıdere’de teslimler Aralık 2020’de

Narlıdere ilçesinin ilk residence projesi olan ve mayıs 2019 tarihinde inşaat sürecine başlanan Koru Narlıdere projesinin, kaba inşaat modelinin sonuna gelindi. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 ile daha önce Narlıdere bölgesinde bulunmayan loft tarzı dairelerin yer aldığı proje; daire sahiplerine hem keyifli bir yaşam hem de eşsiz bir yatırım imkanı sunuyor.

Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan,‘'Projenin temelini mayıs sonunda attık. Zemin etüdü sonucunda 195 adet fore kazık ile binamızın temelini sağlam zemine ulaştırdık. İnşaatta en uzun zaman temel seviyesinde kaybedilirken, biz bu süreci inşaat tecrübemizle hızlı bir şekilde yönetip, projenin yükselmesini sağladık. Ekim sonunda projenin tüm kaba inşaatı finalize olacak. Aralık 2020 tarihinde tüm dairelerimizi teslim edeceğiz. Yapı ST olarak taahhüt ve ekipman imalatlarındaki tecrübemizi bu projede de gösteriyoruz ''dedi.

Özmeydan şöyle devam etti: ‘'Koru Narlıdere projesinde 143 adet bağımsız bölüm yer alıyor ve tüm dairelerimiz kesintisiz bir şekilde deniz manzarasına sahip olacak. Sırtımızı dayadığımız çam ormanı sayesinde hem orman hem deniz keyfini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Üstün residence hizmetleri ile de evinizi gerçek bir otel hizmetiyle buluşturuyoruz. Projemize olan ilgi ve güven duygusu için herkese teşekkür ediyoruz. Bu güven duygusunu projemize verilen banka destekleri ile de pekiştirdik. Farklı bankalar aracılığıyla da projemiz için konut kredisi kullandırabilmek Koru Narlıdere'nin ne kadar doğru bir proje olduğunun güzel bir göstergesi. Kamu bankalarının konut sektörüne verdiği desteği Koru Narlıdere projesinde de müşterilerimiz değerlendirebilecek ve 0,79 faiz oranıyla projemizden alacakları daireler için kredi kullanabilecekler. ‘'