O külliye de davet usulü yapılıyor

İstanbul Maltepe'deki 2.5 milyon metrekarelik eski Kenan Evren Kışlası arazisine taşınacak olan Marmara Üniversitesi'nin birinci etabında inşaat başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi adı verilen Marmara Üniversitesi Maltepe yerleşkesinin mühendislik ve teknoloji fakültelerini kapsayan birinci etabı için 29 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından, gözler projenin yapımın ihalesine çevrildi.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, 8 adet mühendislik fakültesi binası, 9 adet teknoloji fakültesi binası, 2 adet ısı ve trafo merkezi ve 1 adet kafeterya inşaatının kapsayan birinci etabın ihalesini 417 milyon lira teklifle Ankara merkezli Pekerler İnşaat ve bünyesinde faaliyet gösteren Pekintaş Yapı iş ortaklığı kazandı.

Pekerler İnşaat, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı''ndan aldığı çok sayıda hastane, konut, üniversite ve karayolu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

İLK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

TOKİ, Marmara Üniversitesi’nin tüm birimlerinin toplanacağı Maltepe’deki “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatı için 3 Eylül 2019 günü ihaleye çıkacağını ilan etti.

İhale, belli istekliler arasında yapılacak ve ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecekti.

Alınan tekliflerin ardından 4 Ekim'de ise ihalenin iptal edildiği açıklandı. İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39. maddesindeki, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir” düzenlemesi uyarınca iptal edildiği bildirildi.

20 gün sonra yeni bir ihale açıldı. İhale, bu defa olağanüstü durumlar için öngörülen ama son dönemde olağan hale gelen ve kamuoyunda 21/B olarak bilinen davet usulüyle yapıldı. 9 firmanın teklif verdiği ihale 24 Ekim 2019 günü sonuçlandı ve ihaleyi Pekerler İnşaat aldı.

Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması” ile yüzde 15 de avantaj uygulandığı ihalenin sonuç ilanında, “Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi” kanunun 21'inci maddesinin “b” bendine atıf yapılarak şöyle açıklandı: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

OLAĞANÜSTÜ HALLER OLAĞAN HALE GELDİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2001 krizinin ardından, saydamlık, hesap verilebilirlik gibi uluslararası standartlara ve AB müktesebatına uygun olması amacıyla hazırlandı ve 2003 yılında yürürlüğe girdi. Aslında çıkarıldığında, ilkeler ve prensipler açısından ideale yakın bir kanunken, 200'e yakın değişiklik yapılarak delik deşik hale getirildi. İstisnalar neredeyse olağan hale geldi.Kanunda kamuoyunun davet usulü olarak bildiği, istisnai pazarlık usulünün uygulanabilmesi için kanunun 21'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen haller subjektif yorumla neredeyse tüm ihalelerde kurtuluş reçetesi olarak kullanılmaya başlandı.

MİMARI DA TANIDIK

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımının hazırlanması için açılan ihaleyi de AKP döneminde yıldızı parlayan Hassa Mimarlık kazanmıştı. Temel atma töreninde eserin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hassa Mimarlık'ın sahibi Hilmi Şenalp'e seslenip projenin tüm etaplarının 2023'ün yılında tamamlanacağını hatırlatarak “Hilmi bey biter mi? İnşallah, maşallah deme. Sen bazen mimari noktada işi ağırdan alabiliyorsun. 2023’ün ne zamanında. 2023’ün sonuna kadar dediğinde olmaz. Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını göreceğim. Hem müteahhit hem mimarlarımızın altta imzaları olsun” diye konuştu.