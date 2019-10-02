Ora’nın iflas kararı kaldırdı

Bayrampaşa'da, eski Ferhatpaşa Çiftliği'ndeki 70 dönüm arazi üzerinde yükselen batık gayrimenkul projesini hayata geçiren Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme şirketi hakkında verilen iflas kararı kaldırıldı.

29 Ekim 2011 tarihinde açıldıktan bir yıl sonra kapanan 450 milyon Euro değerindeki Ora AVM ile gündeme gelen projenin yatırımcı şirketi mali açıdan zor duruma düştü, alacaklar şirketin iflası için başvuruda bulundu.

18. Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme yaptığı yargılama sonrası 17 Eylül 2013'te şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği iflas kararını bozdu. Dosya yeniden ticaret mahkemesine döndü. Davaya bakan İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Şubat 2018'de şirketin iflasına karara verdi. Şirket avukatları Yargıtay'a başvurarak kararın iptalini istedi. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi, 4 Temmuz 2019'da mahkemenin verdiği iflas kararını bir kez daha bozdu. Yeniden yerel mahkemeye dönen dosyayı 5 Eylül 2019 günü inceleyen 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak verilen iflas kararını kaldırdı.

EN BÜYÜK ALACAKLI ZİRAAT BANKASI

Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme şirketinin en büyük alacaklısı 285 milyon Euro kredi kullandıran Ziraat Bankası. Şirketin 450'ye yakın şirket ve şahısa borcu bulunuyor.

2008 yılında inşaatına başlanılan Ora AVM'ye ilk Garanti Bankası finansman sağlamış ancak Ora İstanbul Gayrimenkul’ün mali yapısının yeterince güçlü olmadığı düşüncesiyle projeden çekilmişti. Şirket daha sonra Ziraat ile anlaşmıştı. Banka, şirketin Garanti Bankası’na borçlarını üstlenerek yeni bir krediyle projenin tamamlanmasını sağlamıştı. Uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan ve Sayıştay'ın denetim raporlarına da konu olan ORA AVM'ye verilen Ziraat Bankası kredisi 2012 yılında batık hale gelmişti.

Ora AVM'de ticari alanları yanı sıra restoran ve kafeler, açık hava tiyatrosu, 4 bin metrekarelik büyük meydan ve 3 bin araçlık kapalı otopark da bulunuyor. Bünyesinde 4 yıldızlı Crowne Plaza ve 3 yıldızlı Holiday Inn Express otellerinin de yer aldığı Ora'ya hayata geçiren şirket 7 Aralık 2007 tarihinde kuruldu. Şirketin kuruluş sermayesi 48 milyon 700 bin TL. O tarihte şirketin ortakları arasında Ahmet Sabri Uluğ, Emine Zeynep Kıray, Enver Nalbant, Fatma Müberra Rizo, Vladko Riso yer alıyordu.