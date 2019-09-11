Paşabahçe İskelesi’ne otel ayarı

Torunlar GYO tarafından yapılması “Rıhtım ve İskele Revizyonu” projesinin tanıtım dosyası 2 Eylül 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

11 Eylül itibariyle de iskele projesinin “Çevresel Etki Değerlendirme” (ÇED) süreci başlatıldı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Beykoz Paşabahçe'de 1922 yılında alkollü içki üretim tesisi olarak faaliyete geçen tesis, 1933 yılında devlet tarafından satın alınarak TEKEL İçki Fabrikası olarak çalıştırılmaya başlandı.

Tekel‘in 2004'te satılmasıyla birlikte üretime son verildi. Söz konusu alan 2012 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş'ye devredildi.

Torunlar GYO'nun bu alanda 150 odalı Paşabahçe Oteli projesi yapmaya karar verdi. Ve otel için 2013 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı alındı. Torunlar GYO, otel projesinin deniz tarafında bulunan mevcut rıhtım ve iskelelerden oluşan 3 bin 935 metrekare büyüklüğündeki alanı da 49 yıllığına kiraladı. İzin süresi 2008 yılında başladı.

OTELE HİZMET EDECEK

Proje tanıtım dosyasında İBB tarafından Haliç‘te, düzensiz ve dağınık tekne bağlanmalarının önüne geçmek ve geleceğe yönelik oluşacak bağlanma yeri ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirildiği belirtilerek “Hem İBB tarafından planlanan projelere destek olması, hem de kara tarafında planlanan otel projesine ticari olarak hizmet verecek şekilde, mevcut iskele ve rıhtımın günün şartlarına göre güçlendirilmesi ve halen 2 bin 888 metrekare olan rıhtım ve iskele bölgesi toplam alanının iskele üzerinde boş durumda bulunan 947 metrekare alanda kazıklı sistem ile iskele alanının genişletilerek toplam 3 bin 935 metrekareye tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

DOLGU YOK, 170 KAZIK ÇAKILACAK

Bu kapsamda mevcut kazıklı iskelelerin üst yapılarının kaldırılarak, mevcut kazık aksına paralel kazık yerleştirilerek iskelelerin yenilenmesinin planlandığı kaydedildi. Denizde taş dolgu gibi deniz tabanına inen dolgu işlerinin söz konusu olmadığı belirtildi. Proje kapsamında yaklaşık 170 adet çelik boru kazık çakılacağı, 3 bin metrekare üstyapı betonarme imalatı yapılacağı, 900 metreküp civarındaki mevcut iskele üstyapı betonarme imalatının kesilerek sahadan uzaklaştırılacağı ifade edildi. 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan iskele projesinin bedeli 7 milyon 40 bin lira olarak hesaplandı.