Secret Garden Residences görücüye çıktı

Tukucon firmasının Montenegro, Tivar-Kavac bölgesinde geliştirdiği Secret Garden'ın Türkiye'deki satış ve pazarlaması Space Gayrimenkul tarafından yapılacak.

1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde 151 konuttan oluşan Secret Garden Residence'da fiyatlar 60 Bin Euro'dan başlıyor. MUDO Concept tarafından hazır mobilya paketleri ile satışa sunulan projede fiyatlara yüzde 21'lik KDV dahil.

Space Gayrimenkul yetkilileri, Euro bazında yılda en düşük yüzde 7-8 getiri, yıllık ortalama yüzde 5 oranında emlak değer artışı öngörüldüğünü belirtti.

15 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselen ve 6 bin metrekaresi yeşil alan olarak ayrılan projenin teslim tarihi 2021 olarak planlandı.

Büyüklükleri 30 ile 70 metrekare arasında değişen dairelerin fiyat aralığı ise şöyle:

1+0: €60.000 – € 75.000

1+1: €115.000 – € 145.000

2+1: €155.000 – € 185.000

Kişiye özel ödeme planı sunulan Secret Garden Residences projesinde peşin ödemede liste fiyatları üzerinden yüzde 12 indirim yapılıyor. İsteyenlere yüzde 30 peşin ve 24 ay vadeli ödeme imkanı da sunuluyor.