Tahsis bereketi hangi üniversiteleri ihya etti?

Türkiye'de 77 vakıf üniversitesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıf üniversiteleri hakkında kısa bir süre önce “Vakıf olmaktan çıkmış, tamamen ticari çalışıyorlar” değerlendirmesini yapmıştı. AKP iktidarında irili ufaklı 55 vakıf üniversite açılırken, son dönemde İstanbul Şehir Üniversitesi yapılan arazi tahsisi ve içine düştüğü darboğaz nedeniyle gündemde. SÖZCÜ'nün yaptığı araştırmaya göre son yıllarda açılan ve sahip olduğu geniş alanlarla ön plana çıkan üniversiteler iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Ahmet Davutoğlu’nun kurucularından olduğu ve 1980’lerde faaliyetlerine başlayan Bilim ve Sanat Vakfı, 2008 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’ni açtı. Üniversiteye aynı yıl, Kartal'da bulunan, TEKEL'e ait 297 bin metrekarelik arazinin kullanım hakkı verildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu ise 2015’te araziyi bedelsiz olarak üniversiteye devretti.

Mimarlar Odası’nın arazinin bedelsiz tahsis edildiği iddiasıyla açtığı davayı taşıdığı Danıştay, 2018’de bu suçlamayı haklı buldu. Danıştay, arazideki en büyük parselle ilgili açılan bu davada devir kararını iptal etti. Üniversite, Halkbank’tan kredi alırken bu araziyi teminat gösterilmişti. Halkbank ise Danıştay’ın kararını da gerekçe göstererek, üniversiteye tahsis ettiği kredi limitlerinin kullanımını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

Bu gelişmelerin zamanlaması ise kamuoyunda “AKP hükümeti, kendisine muhalefet bayrağını açan Davutoğlu’nu cezalandırmak için üniversitenin üzerine mi gidiyor?” sorusuna neden oldu. Erdoğan hafta sonu bu soruya cevap vererek, “Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar” dedi. Davutoğlu’ndan birkaç kez ‘malum zat’ olarak bahseden Erdoğan, “Burası 2.5 milyar tl değerinde bir yer. Bunu (Davutoğlu) bedelsiz olarak devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hani dürüsttünüz?” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili kararın AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda alındığını öne sürdü ve bunun “husumetin altında yatan gerçek niyeti ortaya koyduğunu” söyledi.

Yaşanan bu tartışma gözlerin vakıf üniversitelerine yapılan arazi tahsislerine çevrilmesini neden oldu.

İşte uygun şartlarla toplamda milyonlarca metrekare arazi tahsisinin yapıldığı o üniversiteler:

TÜRGEV'e 779 bin metrekare



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetimindeki Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı'na (TÜRGEV) üniversite açma yetkisi veren yasa 31 Mart 2015'te sabaha karşı 05.20'de TBMM'de yasalaştı. Üniversite için hazırlıklar ise daha önceden başlamıştı. Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazine'ye ait iki farklı parselden toplamda 779 bin 32 metrekarelik alan 2 Şubat 2015'te “eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu” olarak kullanılmak üzere TÜRGEV'e tahsis edildi.

O tarihte toplam 606 milyon lira değer biçilen iki arazinin irtifak hakkı 3 milyon TL karşılığında 30 yıllığına TÜRGEV'e verildi. Vakıf tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017 – 2018 eğitim yılında Başakşehir'deki inşa edilen Güney kampüsünde faaliyete başladı. Hali hazırda 529 lisans, 727 lisansüstü öğrencisi bulunan İbn Haldun Üniversitesi'nin arazisindeki inşaat çalışmalarının 2020 – 2021 eğitim yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan tarihi Süleymaniye Medreseleri de 2018 yılından bu yana üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından kullanılıyor.

8 yılda 62 kat büyüdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi, Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen kurumlarından biri. Medipol, YÖK’ün Haziran 2009’da verdiği izinle İstanbul’da kuruldu. Mayıs 2009’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ‘kamu yararına dönük’ eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığı’na devredilen TEKEL’in Unkapanı’nda bulunan binası Temmuz 2009’da Medipol Üniversitesi’ne verildi. 2010’da ise Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün Beykoz Kavacık’ta bulunan yaklaşık 220 bin metrekarelik arazisi önce Milli Emlak’a devredildi, ardından 49 yıllığına Metropolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Medipol Üniversitesi’ne kiralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi arazinin imar planları değiştirdi ve yapılaşmanın önünü açtı. Dev bir kampüsün inşa edilediği arazi ile Medipol’ün çapı da büyümüş oldu. Sahip olduğu toplam alan 2012’de 12 bin 500 metrekare olan Medipol Üniversitesi, 2019’a gelindiğinde 778 bin 92 metrekarelik bir alana yayılıyordu. 8 yılda metrekare bazında 62,2 kat büyüyen Metropol Üniversitesi’nin öğrenci sayısındaki artış dikkat çekici. 2012’de yalnız 1.689 öğrencisi bulunan Medipol’ün Mayıs 2019 itibariyle 30 bin 232 öğrencisi var.

Tek kolejden 10 bin öğrencili üniversiteye

AKP döneminde özel üniversitelerin devlet eliyle palazlandırılmasının bir başka örneği ise: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oldu. Kurucuları arasında Recep Tayyip Erdoğan Nevzat Yalçıntaş, Muammer Güler, Kadir Topbaş, Ahmet Davutoğlu, Kemal Unakıtan, Korkut Özal, Numan Kurtulmuş gibi siyaset dünyasının yakından tanıdığı isimlerin bulunduğu İlim Yayma Vakfı, İrfan Koleji ile eğitim alanında faaliyet gösteriyordu.

İlim Yayma Vakfı, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurdu. Aynı yılın 9 Kasım'ında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid-i Veli Vakfı'na ait olan Halkalı Ziraat Okulu'nun 357 bin metrekarelik arazisini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi‘nin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına İlim Yayma Vakfı'na tahsis etti. Yapılan protokol hükümlerine göre, Halkalı Ziraat Okulu için ilk 5 yıl aylık 20 bin TL, ikinci 5 yıl da aylık 40 bin TL kira bedeli alınacaktı.

‘Faizsiz bankacılık' teziyle adını duyuran Prof. Dr. Sabahattin Zaim‘in adını alan üniversite 2011-2012 yılında eğitime başladı. Mayıs 2019 itibariyle 34 lisans, 57 yüksek lisans, 20 doktora programına sahip olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin 7 bin 556 lisans, 3 bin 280 lisans üstü olmak üzere toplam 10 bin 836 öğrencisi bulunuyor.

Tamince'nin Antalya Bilim Üniversitesi

15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturması kapsamında önce kapatılan, daha sonra yeniden açılan GAYE Vakfı’nın sahibi olduğu Uluslararası Antalya Üniversitesi isim değiştirerek Antalya Bilim Üniversitesi adını aldı. Değişim sırasında, kamuoyunda hakkında FETÖ konusunda çeşitli iddiaların ortaya atıldığı işadamı Fettah Tamince hem Üniversite’nin, Hem de GAYE Vakfı’nın Başkanlığı görevinde kaldı. Antalya’nın ilk vakıf üniversitesi olan Antalya Bilim Üniversitesi, 14 Mayıs 2010 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir kanun teklifi ile kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve YÖK Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısına eklenen 125 nolu geçici madde ile kurulan üniversitenin temeli ise 3 Ağustos 2010 tarihinde dönemin TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından atıldı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, devletin tahsis ettiği arazi üzerinde kurulan Antalya Bilim Üniversitesi'nin 278 bin metrekaresi açık, 46 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 324 bin metrekare alana sahip. YÖK verilerine göre Mayıs 2019 itibariyle üniversitenin ön lisansta 98, lisansta 2 bin 799, yüksek lisansa 430 olmak üzere toplam 3 bin 327 öğrencisi bulunuyor.

Ümraniye'de 80 dönüm

Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne kampüs için İstanbul Ümraniye'de 80 dönüm arazi tahsis yapıldı. İlçedeki son büyük parsellerden biri alan Diyanet Vakfı'na üniversite kampüsünü ise 43 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş insanları Remzi Gür ve Aziz Torun ile Ümraniye eski belediye başkanı Hasan Can da yer alıyor.

Erdoğan: Tamamen ticari çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında yapılan 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında “Vakıf üniversitelerimiz ticari merkez alanına çekilmesini engellemek için hemen bir çalışma yapmalıyız. Adı vakıf ama bilimsel çalışmaları bırakmış öğrencisinin parasına bakıyor. Vakıf üniversitesinin patronlar kendi ceplerini nasıl dolduracak ona bakıyor. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış ticari olarak çalışıyorlar” demişti.