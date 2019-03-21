TOKİ indirim kampanyası başladı

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için düzenlenen kampanyadan, geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabilecek.

Vatandaşlar, borç bakiyesini peşin olarak kapatması durumunda yüzde 22 oranında indirim imkanından faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye, yüzde 22 indirim kampanyasından kısmi olarak yararlanabilecek.

Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

210 bin alıcı yararlanacak

Kampanyadan yaklaşık 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekirken, ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekiyor.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları Halkbank ve Ziraat Bankasından uygun fiyatlı kredi kullanabilecek.