Türk gayrimenkul projeleri yurt dışında tanıtılacak

Dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank'in Türkiye'deki resmi iş ortağı GRED (Global Real Estate Development), inovatif projesi “The Global Showcase” (Global Vitrin) kapsamındaki urbanLAB toplantılarının üçüncüsünü Berlin ve Londra etaplarının ardından New York özelinde 18 Ekim Cuma günü Fairmont Quasar İstanbul otelinde gerçekleştirdi.

GRED Kurucusu ve CEO'su Meltem Türker, Douglas Elliman Küresel Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Richard Jordan katılımıyla gerçekleşen toplantıda ABD'deki gayrimenkul pazarlarına dair ekonomik değerlendirmelerde bulunulurken New York'un sayılı projelerinden The Centrale'ye dair yatırımcılar için değerli olabilecek bilgiler paylaşıldı.

The Global ShowCase ile dünyanın sayılı yatırım yapılabilir şehirleri Berlin ve Londra'daki projelerin ardından New York'un en can alıcı projelerinden biri olan The Centrale'yi Türkiye'ye getirdiklerinin altını çizen GRED Kurucusu ve CEO'su Meltem Türker, şunları söyledi:

“GRED olarak sektördeki deneyimimiz ve Knight Frank gibi global bir gayrimenkul danışmanlık firması ile olan stratejik ortaklığımız sayesinde bugün için yatırım yapılabilecek şehirlerdeki projeleri Türk yatırımcılarla buluşturmaya New York ile devam ediyoruz. Gerek projelerin bulunduğu pazara dair bilgiler aktarıyor, gerekse o pazarlarda nasıl konut ya da perakende gayrimenkul sahibi olunabileceğini dair mevcut bilgi birikimimizden faydalandırıyoruz. Böylelikle proje tanıtım aşamasına gelmeden önce pazara dair bilgi sahibi olan yatırımcılara dilerlerse mevcut portföyümüzü dilerlerse de Knight Frank'in portföyünden faydalanma imkânı tanıyoruz. GRED olarak yatırımcıları, yatırım yapmak istedikleri projeyi belirledikten sonra yalnız bırakmıyor, süreç doğrultusunda ihtiyaç duydukları her konuda desteklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla GRED, yurtdışında gayrimenkul yatırımı arayanlar için en doğru adres… Bu vesileyle Berlin ve Londra'nın ardından dünyanın bir numaralı metropolü New York'un teslimlerine çok az kalan ışıl ışıl konut projesi The Centrale'yi yatırımcıların beğenisine sunuyoruz. Türklerin yurtdışında yatırım yaparken çok farklı kriterleri olduğunu biliyoruz, dolayısıyla The Centrale gibi projenin beğeni toplayacağını düşünüyoruz.”

Richard Jordan : “New York, Batı Yarıkürenin Finansal Merkezi…”

New York'un şeffaflık ilkesi ve güçlü ekonomik yapısı ile ortalama geliri 250 bin $ üzeri kişilerin yaşadığı şehirlerin başında geldiğini, Knight Frank'in Servet Raporu'na göre de ultra varlıklı kişiler için en önemli şehirlerden biri olduğu dile getirerek başlayan Douglas Elliman Küresel Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Richard Jordan, New York'tan ev sahibi olmak için geçerli 10 faktörü şöyle açıkladı:

“Küresel sermaye piyasasının büyük bir bölümünü oluşturan, dünyanın en eski ve en büyük borsası olan New York Borsası ile ikinci en büyük borsa NASDAQ'ın yer aldığı New York, batı yarımkürenin finansal merkezi konumunda. Yaklaşık 53 ülkeye doğrudan uçuş bulunan, 100'den fazla havayolunun iniş – kalkış yaptığı JFK Havalimanı, New York'u seçmek için bir diğer faktör. New York, gayrimenkul adına kolay erişilebilir bir pazar olmakla birlikte bugün için boş konut oranı yüzde 5 civarında, dolayısıyla fazlasıyla ilgi gören bir yer. New York'tan gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar, dünyanın diğer şehirlerine kıyasla vergi ve harçlar konusunda şehirde yaşayanlarla aynı işlemlere tabi tutuluyorlar. Özellikle eğitim açısından dünyanın en prestijli üniversiteleri ile araştırma merkezleri, New York'ta bulunuyor. Benzer şekilde inovasyon ve girişimcilik adına büyük bir öneme sahip olan New York'ta istihdam odaklı teknoloji pozisyonlarının sayısı son 10 yılda yüzde 30 arttı. Sosyo – kültürel açıdan da restoranları, müzeleri ve sanat merkezleriyle New York, tam anlamıyla bir yaşam merkezi. Son olarak New York'u önemli kılan faktör sağlık; ABD'nin en iyi 20 tıbbi tesisinden 3'ü, New York'ta hizmet veriyor. Dolayısıyla New York, gelecek beklentileri çerçevesinde yaşanabilecek şehirler arasında ilk sırada yer alıyor.”

2018 yılında Dünya genelinde yapılan emlak yatırımlarının yüzde 35'i Amerika'da yapıldığını belirten Richard Jordan, bunun yatırım miktarı olarak da 178 milyar dolara denk geldiğini söyledi. Mortgage oranlarındaki düşüşle birlikte New York'tan ev sahibi olmak isteyenlerin sayısında artış gözlemlendiğini dikkat çeken Jordan, şunları dile getirdi: “Gayrimenkul satışları, geçen yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 12,5 artış gösterirken tüm zamanlar nezdinde yüzde 6'lık bir artışla son 10 yılın en yüksek oranına ulaşıldı. Yaklaşık yüzde 56,5'lik bir oranla yeni projeler, daha fazla ilgi görüyor. Yeni projelerdeki ortalama satış rakamları, 1 milyon 215 bin dolardan başlarken metrekare fiyatları da ortalama 17.620 dolara denk geliyor. New York'taki minimum fiyatlara bakarsak stüdyo daireler 425 bin dolardan, 1 odalı daireler 720 bin dolardan, 2 odalı daireler 1 milyon 300 bin dolardan, 3 odalı daireler 2 milyon 335 bin dolardan ve 4 odalı daireler de 5 milyon dolardan başlıyor.”

Richard Jordan da konuşmasında New York Midtown'da 50. Cadde üzerinde konumlanarak 71 kattan oluşan The Centrale projesi hakkında şu bilgileri aktardı:

“New York'un en değerli yerlerinden biri olan 50. Cadde'de yer alan The Centrale, dünyaca ünlü mimar Pelli Clarke tarafından tasarlandı. İç mekân tasarımını sıradışı uygulamalarıyla tanınan Champalimaud üstlendi. Yaklaşık 72 metrekarelik 1+1'lerden 263 metrekarelik 4+4'lere kadar farklı alanlarda toplam 124 dairenin yer aldığı The Centrale, mimari açıdan çok geniş bir manzaraya hâkim… Dikey mimariye sahip proje, günün her saati güneşten faydalanarak canlı bir yaşam vadediyor. Gucci, Tiffany&Co, Burberry, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markalara yürüme mesafesindeki The Centrale, 1 milyon 695 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konumu açısından yüksek kira getirisi çok iyi olacağı için The Centrale, yatırımcılarına mutlaka kazandıran bir proje olarak öne çıkıyor. The Centrale, geniş bir manzara açısına sahip verandasıyla, 7/24 concierge hizmetiyle, evcil hayvanlar için özel gezinme terasıyla, kulüp alanıyla, yoga ve fitness stüdyolarıyla, özel gökyüzü buluşma terasları ile New York gibi bir metropolde sosyal donatıları ile de göz dolduruyor.”

The Centrale'nin ön satışına birkaç ay önce başlandı ve bugün itibarıyla yüzde 40 satış oranına ulaşıldığını belirten Richard Jordan, sözlerini şöyle tamamladı: “The Centrale, konumu ve özellikle de benzer projelerden daha uygun bir satış fiyatına sahip olmasına ek olarak yüksek kira getirisiyle yatırımcılar açısından ilk tercih olması dolayısıyla The Global ShowCase kapsamında GRED tarafından Türkiye'de satışa sunulmak üzere özenle seçildi. Proje, Douglas Elliman ve Knight Frank’in Türkiye’deki resmi iş ortağı GRED'in Bebek’teki konsept ofisinde 6 ay boyunca sergilenerek Türk yatırımcıların beğenisine sunulacak.”