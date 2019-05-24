Univa’dan yerli yatırımcıya özel kampanya

Türkiye'de bir ilke öncülük ederek inşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Univa, Türk vatandaşlarına özel bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde alternatif gayrimenkul yatırımı sahip olmak isteyenler, yalnızca 65 bin TL'lik peşinat ile 24 ay süren ödeme planının ardından öğrenci evi sahibi olabilecek.

Aylık 5 bin 300 TL

Kampanya hakkında bilgi veren Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Univa'nın Türkiye'de alternatif gayrimenkul yatırımlarının tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Alternatif gayrimenkul yatırımları alanında üstlendikleri misyonun ardından Türk yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Karayel, bu ilginin artarak devam ettiğini belirtti. Türkiye'de geleneksel gayrimenkulün geri dönüş süresinin ortalama 25 yıl olduğunu belirten Karayel, Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinde ise bu sürenin yalnızca 8 yıl olduğuna anımsattı.

Bu kapsamda Univa'nın önemli avantajlar barındırdığını, başlattıkları kampanyalarla bu avantajlara yenilerini eklediklerini anlatan Karayel, “Yeni kampanyamız da bu avantajlardan birini oluşturuyor. Türk vatandaşlarına özel olarak hazırladığımız kampanya çerçevesinde; 65 bin TL'lik peşinatın adından 12 ay sonra yapılan 65 bin TL'lik ara ödeme ile birlikte 24 ay boyunca ayda 5 bin 300 TL'lik ödeme yapanlar Kocaeli ve Düzce'deki projelerimizden öğrenci evi sahibi olabiliyorlar” açıklamasını yaptı. Karayel, öğrenci evi sahibi olan yatırımcıların hem 5 yıl kira garantisine sahip olduklarını hem de 8 yıl gibi Türkiye ortalamasının çok altında bir sürede yatırımlarını amorti etme imkanı elde ettiklerini de sözlerine ekledi.