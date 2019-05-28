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Yassıada’nın mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Yassıada ziyareti sonrası NTV sunucusu Oğuz Haksever’in “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözleri dün çok konuşuldu. Haksever daha sonra yaptığı özür açıklamasında “Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir” dedi. Yassıada projesininin mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan birkaç gün önce “Projenin fikrinin mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan” demişti.

İsmail ŞAHİN
13:04 -
Haberler Emlak

NTV'nin dün öğle bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği haberin yayını sırasında, sunucu Oğuz Haksever'in sesi canlı yayına yansımıştı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, Cumhurbaşkanı'nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…”  dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

Yassıada’nın eski hali

ERDOĞAN'A DEĞİL HAZIRLAYANLARA

Konunun sosyal medyada yayılması üzerine, Oğuz Haksever yazılı bir açıklama yaparak “Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum. Yassıada'daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken “…okumuşsunuz” dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, “okumuşsun” diye yayına çıkmıştır. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.” demişti.

MİMARI AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Oğuz Haksever'in “tepkim projeyi hazırlayanlara” demesi üzerine gözler projenin mimarına çevrildi. Yassıada ve Sivriada'nın Turizm- Kültürel Tesis Alanı olarak ilan edilmesinden sonra adaların yap işlet- devret modeliyle TOBB'a tahsis edilmesi sonucu hazırlanan otel, kongre merkezi, liman ve diğer turistik tesislerin mimari çizimini AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan'ın eşiyle ortak olduğu şirketi gerçekleştirdi. Arme Concept adlı mimarlık şirketinin tasarladığı projenin yapım ihalesini ise Mesa kazanmıştı.

Geçtiğimiz hafta projenin mimarı olarak Habertürk TV'ye konuşan Çiğdem Karaslan, “Projenin fikrinin mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan” demişti.

Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor.

ÇİĞDEM KARAASLAN KİMDİR?

Çiğdem Karaaslan, 13 Ağustos 1979’da Beyoğlu’nda doğdu.Kentsel Tasarımcı, Peyzaj Yüksek Mimarı; Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesinde ”Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu” üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. 25. 26. ve 27. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 5.Olağan Büyük Kongre ile Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Son güncelleme: android-time 13:43 28.05.2019
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