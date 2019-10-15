Yeni konut stok erime hızı bir yılın en yükseğinde

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Eylül ayında markalı konut projelerinde peşinat ve banka kredisi kullanımı artarken, senetli satışlar azaldı. Peşinat kullanımı %59, banka kredisi kullanımı %19, senet kullanımı ise %22 oranında kaydedildi.

Ağustos ayında ise peşinat kullanımı %41, senet kullanımı %44, banka kredisi kullanımı ise %15 oranında gerçekleşmişti.

Yeni konut fiyatları ise Eylül’de bir önceki aya göre %0.37 nominal oranda azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.36 arttı.

Söz konusu dönemde %5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Yeni konut satışlarında banka kredisi kullanımının arttığına dikkat çeken GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Eylül ayı stok erime hızının, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

TCMB’nin 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası, Ağustos ayı başından itibaren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğünde bankalar kredi faizlerinde indirime gitmeye başladı. Buna göre konut kredisi faizleri bazı bankalarda yüzde 1 seviyesinin altına geriledi.

Endekse göre, yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranında Eylül’de Ağustos ayına göre %43.76, banka kredisi kullanımında ise %25.08 artış gerçekleşti.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, kamuoyunda “markalı projeler” olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştiriliyor.