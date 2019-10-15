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Yurtdışı satışlardaki KDV istisnasına kolaylık sağlandı

Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesinde yaşanan bazı aksaklıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ortadan kaldırıldı.

12:35 -
Haberler Emlak
Yurtdışı satışlardaki KDV istisnasına kolaylık sağlandı

Türkiye'den konut veya işyeri satın alan gurbetçilerin yakın akrabaları veya sahip olduğu işletmeler üzerinden yaptığı ödemelerin ispatı aşamasında yaşanan zorlu süreç, söz konusu tebliğ ile ortadan kalktı.

Bu kapsamda, söz konu işlemlerde yapılan döviz transferlerinin ülkeye getirilen döviz olarak kabul edilmesi için (yani konut veya işyeri satışına sağlanan KDV istisnasının devamı için) ; transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi ya da dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi gerekecek.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirmeye göre, düzenlemeyle, yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak.

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Son güncelleme: 14:37 15.10.2019
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