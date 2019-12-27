‘2020’de turizmde patlama bekliyoruz’

Turizm yatırımcısı ve Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, gidişatın son 2 yıl içerisinde özellikle tatil beldelerinde arttığını dile getirdi.

2018'de Bodrum’a gelen turistlerin %62 oranında arttığını belirten Bülent Kaya, Türkiye turizmi için yapılması gereken her ne varsa tam destek olarak ilerlediklerini belirtti. 2020 yılında Türk turizminin başta Bodrum, Antalya ve Çeşme olmak üzere Avrupalıların ilgi odağı haline geleceğini belirten Kaya, turizmde eskisi gibi yükselişe gireceklerini ve bu oranın daha da artacağına emin olduğunu söyledi.

Bodrum'un ilk tatil köyü olan Azka Otel'e gelen misafirlerinin çoğunluğunun yurt dışından olduğunu ve yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye'yi çok beğendiklerini, merak ettiklerini belirten Bülent Kaya, Türkiye'de yaşayanların genelde sahil şeritlerini sevdiklerini ve senede bir kez bile olsa tatil imkanı olanların birçok tatil beldesinde konakladıklarını ve bu sistemin gelecek yıllarda daha da artacağını, Türkiye'de olan tüm turizm sektörünün en çok tercih edilen ülkeler arasına gireceğini iletti.

Ayrıca Kaya, Bodrum'daki tesisi adına şunları iletti;

“Otelimiz 5 yıldızlı ve 550 yataktan oluşuyor. Bodrum'un en güzel koylarından Bardakçı Koyu'nda yer alıyor. Bu sene bizim için önemli bir yıl çünkü sektördeki 50'inci yılımızı dolduruyoruz. 1969 senesinde Azka İnşaat olarak ilk şirketimiz kuruldu. Daha sonra 1989 Bodrum'daki otelimizin arsasını aldık. 1991 yılında Azka Otel olarak hizmet vermeye başladık. Bodrum'da en çok sanatçı çıkartan bir otel olarak bir ilke imza attık. Bir çok yerli ve yabancı turist otelimizi bu sene konser konseptiyle akın etti. Geçen sene otelimizde ciddi bir atılımla marka çalışması yaptık. 122 günde 106 konser verdik. Sektörde olan kişiler bu durumun ne kadar zor olduğunu bilirler. Neredeyse hiç dinlenmeden hizmet verdik diyebilirim. Tek Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesinde yatırımlarımız bulunmaktadır. Bulgaristan, Amerika ve şimdilerde Montenegro'da bir Türk şirketi olarak bayrağımızı sallandırmaktayız. Hedefler olarak da Montenegro'da yeni projeler için ufak da olsa adımlar attık. Su sporları ile alakalı projeler düşünüyoruz. Çünkü bu alanları çok seviyoruz. Orada da yine kaliteden ödün vermeyen anlayışımızla belki butik bir otel ile hizmet verebiliriz.”