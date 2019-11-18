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4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

19:36 -
Haberler Genel
4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek’in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Soruşturmanın, Selim Şimşek’in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 19:37 18.11.2019
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