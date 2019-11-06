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AB’den Türkiye’ye 50 milyon Euroluk destek!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB’nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

19:31 -
Haberler Genel
AB’den Türkiye’ye 50 milyon Euroluk destek!

Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB'nin Türkiye'nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi.

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Popowski, “Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak” ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.  DHA

Avrupa Avrupa Birliği Euro Türkiye
Son güncelleme: 19:55 06.11.2019
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