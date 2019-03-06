Aradıklarını buldular ama…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi’ndeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan bölgeden ellerinde kazma ve kürekle indikleri tespit edilen O.K. ile M.O.'yu şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerin bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, O.K. ve M.O.'nun kazı esnasında kullandıkları dedektör ile kazıda çıkarttıkları 11 adet sikke ve 4 antika metal obje buldu.

Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazıda bulunan sikke ile metal objelere el koydu. DHA